Diện mạo mới của Quốc lộ 50 hướng về Tây Ninh

Nguyễn Tiến
01-05-2026 - 10:45 AM |
Sau hơn 3 năm thi công, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50 đoạn qua Bình Chánh (nay thuộc TPHCM) đang dần về đích, mang lại diện mạo khang trang cho cửa ngõ phía Nam thành phố.
Ghi nhận những ngày cuối tháng 4, đoạn 4,4 km đường song hành từ đường Nguyễn Văn Linh đến Quốc lộ 50 hiện hữu đã hoàn thành toàn bộ.
Tuyến đường rộng rãi với 6 làn xe, mặt đường bằng phẳng, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, biển báo được đầu tư đồng bộ, giúp phương tiện lưu thông thông thoáng.
Không khí lưu thông trên tuyến trở nên dễ chịu hơn rõ rệt so với trước đây. Lưu lượng phương tiện được “chia lửa”, giảm áp lực cho Quốc lộ 50 hiện hữu – vốn thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm và các dịp lễ, Tết.
Chị Nguyễn Thị Thùy (ngụ Tây Ninh), người thường xuyên di chuyển trên tuyến này, chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đi qua đây là ngán, phương tiện chen chúc, có khi mất cả tiếng mới qua được đoạn ngắn. Nay có đường Song Hành chạy rất thoáng, cảm giác an toàn hơn hẳn. Nhìn tuyến đường mới khang trang cũng thấy vui”.
Cùng chung cảm nhận, anh Lê Văn Hùng (tài xế chở hàng tuyến miền Tây - TPHCM) cho biết: “Từ ngày đoạn đường này thông xe, tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Không còn cảnh kẹt xe kéo dài, việc giao hàng cũng chủ động hơn. Hy vọng toàn tuyến sớm hoàn thành để đi lại thuận tiện hơn nữa”.
Ở phần Quốc lộ 50 hiện hữu, đoạn dài khoảng 2,6 km từ điểm giao đường song hành đến ranh tỉnh, các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối. Nhiều đoạn đã được thảm nhựa, lắp dải phân cách, hệ thống chiếu sáng và biển báo.
So với trước đây, tình trạng ùn ứ trên tuyến đã giảm rõ rệt. Lưu lượng xe được “chia lửa”, không còn cảnh chen chúc kéo dài, nhất là vào giờ cao điểm và các dịp lễ, Tết khi dòng xe từ Tây Ninh và các tỉnh miền Tây đổ về TPHCM tăng cao.
Ở hạng mục cầu Ông Thìn bắc qua sông Cần Giuộc đã cơ bản hoàn thành phần cầu chính. Trên công trường, công nhân đang khẩn trương thi công đường dẫn hai đầu cầu và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.
Theo chủ đầu tư, toàn dự án hiện đã đạt khoảng 95% khối lượng thi công. Tiến độ bị ảnh hưởng do còn 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Các đơn vị đang phối hợp địa phương vận động, tháo gỡ vướng mắc để sớm hoàn tất dự án.
Dự kiến, toàn tuyến Quốc lộ 50 sẽ được thông xe trước ngày 30-6 (trừ hạng mục gia cường cầu hiện hữu) và hoàn thành toàn bộ trong năm 2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam TPHCM
Theo Nguyễn Tiến
