Siêu cảng mới dự kiến mang về tới 40.000 tỷ đồng mỗi năm cho Việt Nam, có thể cạnh tranh với Singapore

Sáng 29/4 vừa qua, TP HCM đã đồng loạt khởi công và trao quyết định đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông đô thị, với tổng vốn hơn 280.000 tỷ đồng. Trong đó, UBND TP HCM đã trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Sự kiện này đánh dấu dự án bước vào giai đoạn triển khai.

Dự án trọng điểm này sẽ do liên danh nhà đầu tư bao gồm VIMC, Cảng Sài Gòn và Tập đoàn MSC/TiL - hãng vận tải container lớn nhất thế giới, nắm giữ khoảng 25% thị phần toàn cầu (trong đó VIMC là đơn vị đứng đầu), với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 128.873 tỷ đồng (tương đương gần 5 tỷ USD).

Theo thông tin từ VIMC, tỷ lệ góp vốn dự án siêu cảng trên của các bên tương ứng là VIMC 36%, Cảng Sài Gòn 15% và TIL 49%. Vị trí dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Gò Con Chó (thuộc huyện Cần Giờ cũ – TP HCM), với tổng diện tích khoảng 571 ha (bao gồm cả phần đất và mặt nước).

Cảng sẽ có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT (tương đương 24.000 TEU), công suất thiết kế xấp xỉ 17 triệu TEU mỗi năm.

Đáng chú ý, khác với chiến lược phát triển từng bước, từ “cảng cửa ngõ” đến “cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế” của cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải (TP HCM) hay Lạch Huyện (Hải Phòng), Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được vạch ra định hướng rõ ràng hơn. Đó là cảng hướng tới hình thành một trung tâm trung chuyển container quốc tế quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh với các cảng hàng đầu trong khu vực như Singapore và Malaysia. Đây là hai trung tâm trung chuyển lớn nhất Đông Nam Á.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được bố trí tại khu vực ngoài vùng lõi và vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, nhằm bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, siêu cảng này của Việt Nam được định hướng phát triển theo mô hình “cảng xanh – cảng thông minh”, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tối ưu hóa vận hành, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả quản trị. Theo liên danh nhà đầu tư, đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển bền vững của ngành hàng hải toàn cầu, khi bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Phối cảnh về cảng Cần Giờ.

Theo kế hoạch, công suất thiết kế của siêu cảng Cần Giờ sẽ đạt gần 17 triệu TEUs vào năm 2047. Đến năm 2050, cảng này có thể phát triển khoảng 13 bến, đồng thời tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 250.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện. Ngoài ra, công trình có tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7,5 km.

Siêu cảng mới có thể đóng góp 40.000 tỷ đồng cho ngân sách

Khu vực hành chính quản lý cảng Cần Giờ và bãi đỗ xe đặt bên ngoài.

Theo VIMC, siêu cảng Cần Giờ sẽ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Ngoài ra, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ còn đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy hình thành hệ sinh thái logistics - công nghiệp - dịch vụ tài chính tại khu vực phía Nam. Điều này nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển TP HCM trở thành trung tâm tài chính và thương mại tầm cỡ khu vực.

Theo liên danh nhà đầu tư, khi đi vào khai thác, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có thể đóng góp từ 34.000 - 40.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác cảng và dịch vụ liên quan.

Theo lãnh đạo VIMC, cảng Cần Giờ được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế, và không cạnh tranh trực tiếp với các cảng tại khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Trên thực tế, Cần Giờ và Cái Mép - Thị Vải là hai mắt xích không thể tách rời trong một hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh. Theo đó, Cần Giờ đóng vai trò là cảng trung chuyển quốc tế, thu hút các tàu có tải trọng lớn nhất thế giới; trong khi Cái Mép - Thị Vải tiếp tục phát triển thế mạnh về cảng cửa ngõ và hậu cần. Sự kết hợp này tạo ra lợi thế quy mô chưa từng có, khi các hãng tàu lớn giờ đây nhìn thấy một trung tâm hàng hải khổng lồ với đầy đủ dịch vụ, từ trung chuyển quốc tế đến xuất nhập khẩu hàng hóa nội địa, tối ưu hóa chi phí và thời gian.

MSC có trụ sở chính tại Geneva (Thụy Sĩ). Với mạng lưới kết nối hơn 500 cảng biển tại 155 quốc gia, hãng vận tải container lớn nhất thế giới xử lý sản lượng hàng năm trên 23 triệu TEUs. Thông qua công ty con TIL, MSC tham gia khai thác nhiều cảng container quốc tế, đồng thời hình thành hệ sinh thái logistics khép kín từ vận tải, khai thác cảng đến dịch vụ hậu cần.

Đại diện liên danh nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ nhận quyết định đầu tư ngày 29/4.

Tại buổi lễ trao quyết định đầu tư ngày 29/4, ông Nguyễn Lê Chơn Tâm, Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn (đại diện liên danh nhà đầu tư), cho biết cảng Cần Giờ nằm trên tuyến vận tải biển chiến lược của khu vực và quốc tế. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo phát triển đột phá cho hệ thống cảng biển, tăng cường vị thế của Việt Nam trên bản đồ logistics toàn cầu.

Đặc biệt, Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn khẳng định liên danh tham gia dự án bao gồm các doanh nghiệp có kinh nghiệm và tiềm lực trong lĩnh vực đầu tư, khai thác hệ thống cảng biển quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao. Hơn nữa, với sự góp mặt của hãng tàu container lớn nhất thế giới MSC sẽ mang đến nguồn lực tài chính giúp nước ta tham gia sâu hơn vào mạng lưới logistics toàn cầu, cũng như nâng vai trò trung tâm trung chuyển trong khu vực.

(Ảnh: VIMC/ĐVTK)﻿