Từ hôm nay, Việt Nam có 7 thành phố trực thuộc Trung ương, quy mô lớn ra sao?

Việt Nam có thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 từ ngày 30/4/2036. Ảnh: VGP

Thành phố mới của Việt Nam là Đồng Nai.﻿

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ hôm nay (30/4). Đây là sự kiện đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của Đồng Nai, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về quản trị, hạ tầng cũng như liên kết vùng.

Từ hôm nay, Đồng Nai chính thức vận hành mô hình chính quyền đô thị thành phố Đồng Nai và chuyển đổi mô hình 10 xã lên phường (bao gồm Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Trị An, Dầu Giây, Tân Phú, Xuân Lộc, Lộc Ninh, Tân Khai và Đồng Phú).

Theo Nghị quyết trên, thành phố Đồng Nai được hình thành trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai trước đây. Với diện tích hơn 12.730 km2 và dân số gần 4,5 triệu người, Đồng Nai trở thành một trong những đô thị có quy mô lớn của Việt Nam.

TP trực thuộc Trung ương mới của Việt Nam sở hữu vị trí địa lý đặc biệt quan trọng khi tiếp giáp TP HCM, Lâm Đồng, Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Vị trí này được xem là lợi thế chiến lược để Đồng Nai tăng cường kết nối vùng, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đóng vai trò đầu mối giao thương trong khu vực Đông Nam Bộ.

Nghị quyết số 30 giao Chính phủ, HĐND và UBND TP Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, sớm kiện toàn tổ chức bộ máy và đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Như vậy, Đồng Nai chính thức ghi tên vào danh sách các đô thị hạt nhân của Việt Nam, cùng với 6 thành phố trực thuộc Trung ương hiện hữu là Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Theo lãnh đạo TP Đồng Nai, lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến sẽ được tổ chức vào tối 18/5.

Dưới đây là những thông tin về 7 thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam hiện nay.