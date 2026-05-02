Cận cảnh cây cầu bắc qua sông Đồng Nai kết nối với TPHCM

Dự án cầu Hiếu Liêm được triển khai nhằm phục vụ thi công và vận hành dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An.

Việc hoàn thành và đưa vào hoạt động công trình không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ dự án thủy điện mà còn tăng cường kết nối giao thông các khu vực ven sông Đồng Nai, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương và thuận lợi cho đi lại của người dân Đồng Nai với TPHCM.

Cầu Hiếu Liêm được khởi công cuối năm 2024, là công trình cấp II với chiều dài hơn 249 m, rộng 9m kết nối xã Trị An, Thành phố Đồng Nai (trước là huyện Vĩnh Cửu) và xã Thường Tân, TPHCM (trước là huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Cùng với công trình cầu Hiếm Liêm, tỉnh Đồng Nai cũng đã làm đường dẫn vào cầu Hiếu Liêm có chiều dài 1,5 km

Máy móc hoạt động liên tục trên công trường, công nhân làm việc theo ca, tập trung vào các hạng mục trọng tâm như lao dầm, thi công đường dẫn và hoàn thiện các phần việc liên quan.

Theo Quản lý dự án điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tiến độ lao lắp dầm hiện phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thủy văn. Những ngày gần đây, mực nước sông biến động liên tục khiến việc đưa sà lan vào vị trí gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, các kỹ sư, công nhân vẫn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Việc lao dầm cơ bản diễn ra thuận lợi.

Dự kiến cây cầu sẽ đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6-2026

Trong khi chờ cây cầu Hiếu Liêm đưa vào sử dụng, việc qua sông của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào phà, từ sinh hoạt hằng ngày đến vận chuyển hàng hóa