Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh cây cầu bắc qua sông Đồng Nai kết nối với TPHCM

Theo Lộc Liên | 02-05-2026 - 15:53 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cây cầu Hiếu Liêm bắc qua sông Đồng Nai kết nối TPHCM với Đồng Nai đang chạy nước rút hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6-2026

Dự án cầu Hiếu Liêm được triển khai nhằm phục vụ thi công và vận hành dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An.

Việc hoàn thành và đưa vào hoạt động công trình không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ dự án thủy điện mà còn tăng cường kết nối giao thông các khu vực ven sông Đồng Nai, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương và thuận lợi cho đi lại của người dân Đồng Nai với TPHCM.

Cầu Hiếu Liêm được khởi công cuối năm 2024, là công trình cấp II với chiều dài hơn 249 m, rộng 9m kết nối xã Trị An, Thành phố Đồng Nai (trước là huyện Vĩnh Cửu) và xã Thường Tân, TPHCM (trước là huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Cùng với công trình cầu Hiếm Liêm, tỉnh Đồng Nai cũng đã làm đường dẫn vào cầu Hiếu Liêm có chiều dài 1,5 km

Máy móc hoạt động liên tục trên công trường, công nhân làm việc theo ca, tập trung vào các hạng mục trọng tâm như lao dầm, thi công đường dẫn và hoàn thiện các phần việc liên quan.

Theo Quản lý dự án điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tiến độ lao lắp dầm hiện phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thủy văn. Những ngày gần đây, mực nước sông biến động liên tục khiến việc đưa sà lan vào vị trí gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, các kỹ sư, công nhân vẫn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Việc lao dầm cơ bản diễn ra thuận lợi.

Dự kiến cây cầu sẽ đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6-2026

Trong khi chờ cây cầu Hiếu Liêm đưa vào sử dụng, việc qua sông của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào phà, từ sinh hoạt hằng ngày đến vận chuyển hàng hóa

Đến nay, dự án đạt khoảng 80% khối lượng; các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Theo đại diện chủ đầu tư, các hạng mục cầu Hiếu Liêm cơ bản đã hoàn tất: bê tông mố MA, MB; 100% bê tông các trụ T1–T5.

Theo Lộc Liên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam dự kiến vượt Thái Lan về GDP theo sức mua, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á ngay năm nay, vậy so sánh theo GDP danh nghĩa thì sao?

2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, du lịch Quảng Ninh đạt doanh thu 1.860 tỉ đồng

Đã nhận trợ cấp tinh giản biên chế, đi làm lại có phải đóng BHXH?

Công an đề nghị 353 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Xuyên lễ dỡ nhà, nhường mặt bằng làm cầu Trần Hưng Đạo

Thủ tướng Nhật Bản: 'Như rồng bay lên, Việt Nam đang phát triển với tốc độ hết sức ấn tượng'

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên