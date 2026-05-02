Đà Nẵng không còn là thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất Việt Nam

Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất Việt Nam

Sáng ngày 24/4, Quốc hội Chính thức thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4/2026. Theo quyết nghị của Quốc hội, quyết định thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai.

Như vậy, từ ngày 30/4, Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Với diện tích hơn 12.737km2, Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất Việt Nam. Trước ngày 30/4, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất, với quy mô gần 11.860km2.

Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất Việt Nam

Cũng từ ngày 30/4, TP. Đồng Nai chính thức thành lập và đi vào hoạt động 10 phường mới, gồm: Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh, Dầu Giây, Đồng Phú. Sau khi thành lập các phường, thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.

Đồng Nai thay đổi toàn diện để xứng tầm vị thế Thành phố trực thuộc Trung ương

Đồng Nai là một trong năm địa phương có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước trong năm 2025, cùng với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Theo số liệu từ Cục Thống kê, Đồng Nai tăng trưởng 9,63% (xếp thứ 7 cả nước), đóng góp 5,49% vào tăng trưởng chung, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những khu vực công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ.

Trong quý I/2026, dự ước GRDP của địa phương tăng 9,76% so với cùng kỳ năm ngoái (theo giá so sánh năm 2020). Với mức tăng trưởng này, Đồng Nai đứng thứ 7 cả nước và cao nhất khu vực phía Nam.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, để xứng tầm với vị thế một Thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai không chỉ thay đổi về tên gọi mà là sự thay đổi toàn diện về diện mạo và chất lượng sống. Về lộ trình phát triển, Đồng Nai triển khai đồng bộ trên cả 3 trụ cột: Hạ tầng - thể chế - con người.

Trong đó, với trụ cột hạ tầng, Đồng Nai tập trung hoàn thiện “trục xương sống” là Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng với hệ thống logistics hiện đại. Địa phương ưu tiên tối đa nguồn lực cho các trục giao thông kết nối liên vùng (Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Dầu Giây - Liên Khương) để xóa bỏ các điểm nghẽn, tạo sự thông thương để phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, để thu hút các dòng chảy đầu tư thế hệ mới, ông Nguyễn Văn Út cho biết, địa phương xác lập mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chính.

Đồng Nai tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, mới và khả năng cạnh tranh quốc tế, nhất là kinh tế hàng không, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số, dịch vụ tài chính - thương mại hiện đại; phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học và số hóa chuỗi giá trị.

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, Đồng Nai đã quy hoạch 89 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 43.000ha để thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghiệp sinh thái; chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, đồng thời thành lập khu công nghệ số tập trung, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo.

Song song phát triển kinh tế, Đồng Nai cũng xác định con người là trung tâm, vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển, do đó mọi quá trình phát triển phải gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và bảo đảm nguyên tắc "không ai bị bỏ lại phía sau".

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, Đồng Nai đặc biệt quan tâm bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là đối với các khu vực thu hồi đất để thực hiện các dự án hạ tầng. Ngoài ra, địa phương chú trọng hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân sau thu hồi đất; triển khai các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản và cơ hội việc làm ổn định.