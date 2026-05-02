Tin vui cho nhiều người kinh doanh casino, karaoke tại Việt Nam

Mới đây, Bộ Tài Chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Bộ Tài Chính cho biết, dự thảo này nhằm cắt giảm ngay điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, chồng lấn hoặc có thể chuyển sang hậu kiểm.

Bên cạnh việc bỏ giấy phép, cơ quan soạn thảo còn đề xuất sửa 12 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Dự thảo Nghị quyết này dự kiến được trình Chính phủ trước ngày 5/5. Nếu như được thông qua, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026 đến 1/3/2027.

Tại dự thảo này, Bộ Tài Chính đề xuất tiếp tục bỏ giấy phép kinh doanh thêm cho 58 ngành, nghề trong những lĩnh vực của ngành tư pháp, xây dựng, giáo dục, giao thông vận tải... Đây là những lĩnh vực và ngành nghề được nêu tại Luật Đầu tư 2025. Theo luật này, 196 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tức là cần giấy phép kinh doanh; giảm 38 so với trước đây.

Đáng chú ý, theo dự thảo, với các ngành nghề trong lĩnh vực tài chính, cơ quan soạn thảo đã đề xuất miễn giấy phép kinh doanh với dịch vụ kế toán, casino , hàng miễn thuế, môi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm và đặt cược.

Về lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, những ngành, nghề được đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh bao gồm xuất khẩu gạo; khí, rượu, khoáng sản; sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô.

Ngoài ra, kinh doanh về dịch vụ karaoke, vũ trường có thể cũng không cần giấy phép. Theo dự thảo, đây là những dịch vụ trong 6 ngành, nghề thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đề xuất bỏ khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện.

Chính phủ bãi bỏ 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh

Trước đó, vào ngày 29/4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết, bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, 890 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh. Theo Chính phủ, quá trình thực thi dự kiến sẽ giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho các cá nhân, doanh nghiệp so với năm 2024.

Đáng chú ý, với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an, Chính phủ phân cấp thẩm quyền từ Trung ương cho công an cấp tỉnh cấp phép, cấp lại và thu hồi giấy phép hoạt động với phương tiện giao thông thông minh.

Ngoài ra, Chính phủ bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học ADN, giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh. Đồng thời, thủ tục tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh cũng được bãi bỏ.

Chính phủ cũng phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc 10 lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, bao gồm: Hóa chất; điện lực; thuốc lá; xăng dầu; thương mại điện tử; thương mại quốc tế; xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại; hoạt động sở giao dịch hàng hóa và công nghiệp địa phương.

Đặc biệt, với lĩnh vực xăng dầu, Chính phủ yêu cầu không cần cấp lại hoặc cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại ký kinh doanh xăng dầu trên địa bàn hai tỉnh thành.