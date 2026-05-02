Bàn giao 100% mặt bằng dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng- Quốc lộ 1A

Ngày 1/5, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai - Hà Nội (Công ty) cho biết, đơn vị đã được bàn giao 100% mặt bằng để hoàn thiện dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng- Quốc lộ 1A .

Theo đó, chiều ngày 30/4, chính quyền phường Phương Liệt đã hỗ trợ di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình của 2 hộ cuối cùng để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư (Công ty Hoàng Mai). Đây là 2 trường hợp có diện tích bị thu hồi khoảng 60m2, thuộc dự án Khu xây dựng tập trung Định Công (nay là Khu đô thị mới Định Công) của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) nằm trong phạm vi vỉa hè dự án.

Trước đó, ngày 10/4, UBND phường Phương Liệt đã ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu đô thị mới Định Công khớp nối tuyến đường Vành đai 2,5 thuộc phường Phương Liệt.

3 ngày sau, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phương Liệt và HUD đã ký hợp đồng thực hiện công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị mới Định Công.

Ngày 18/4, hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phường Phương Liệt đã làm việc với 2 hộ dân. Tại buổi làm việc, các hộ dân đều nhất trí chủ trương thu hồi đất, đồng thời đồng thuận để tổ công tác điều tra đo đạc.

Ngày 20/4, tổ công tác GPMB đã tiến hành điều tra, đo đạc tại hiện trường. Cả 2 hộ dân đều ký biên bản điều tra, đo đạc tại hiện trường và cung cấp hồ sơ cho Tổ công tác

Phường Phương Liệt cũng đã đề xuất UBND TP. Hà Nội chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 2 hộ dân nói trên.

Đại diện công ty cho biết, sau khi nhận được mặt bằng sạch, nhà thầu sẽ bắt tay ngay vào thi công để hoàn thiện hạng mục còn lại.

"Chúng tôi cam kết chỉ sau vài ngày sẽ hoàn thành hạng mục trong phạm vi mặt bằng vừa được bàn giao", đại diện công ty cho biết.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A được khởi công năm 2014 với chiều dài 1,6km, tổng mức đầu tư khoảng 1.317 tỉ đồng theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

Tuy nhiên, tiến độ dự án bị chậm do vướng mắc trong công tác GPMB và chờ gia hạn hợp đồng BT.

Đến năm 2020, khi mới đạt khoảng 40% khối lượng công việc, dự án phải tạm ngưng.

Cuối tháng 5/2025, chủ đầu tư đã tổ chức Lễ tái khởi công dự án. Đến ngày 10/2/2026, dự án đã chính thức thông xe kỹ thuật. Trước những vướng mắc còn lại liên quan đến GPMB, UBND thành phố đã yêu cầu phường Phương Liệt và phường Định Công khẩn trương xử lý dứt điểm, đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch.

Vành đai 2,5 là một trong những trục giao thông quan trọng, có vai trò kết nối các khu vực phía Nam và phía Tây Nam thành phố. Khi từng đoạn tuyến được hoàn thiện và đưa vào khai thác, hệ thống giao thông khu vực sẽ được tăng cường khả năng lưu thông, góp phần giảm áp lực cho một số trục đường lớn như Giải Phóng và các tuyến kết nối với Quốc lộ 1A.