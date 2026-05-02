Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vận tải hàng không tăng trưởng 2 con số ngay từ đầu năm

Theo PT | 02-05-2026 - 12:13 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hàng không Việt Nam vừa nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi lượng khách qua các sân bay đạt hơn 46 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Đầu năm 2026, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 46 triệu lượt, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2025 - Ảnh: NIA

Vận chuyển khách tăng 18%, hàng hóa tăng 17%

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 46 triệu lượt, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 19 triệu lượt (tăng hơn 22%), khách nội địa đạt hơn 27 triệu lượt (tăng 15%).

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 4 tháng đạt 616 nghìn tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 21 triệu khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 7 triệu lượt (tăng hơn 6%), khách nội địa đạt khoảng 14 triệu lượt (tăng 15%). Sản lượng vận chuyển hàng hóa của các hãng nội địa đạt hơn 155 nghìn tấn, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.

An toàn hàng không được bảo đảm

Về công tác đảm bảo an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết, lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay trong 4 tháng đầu năm không xảy ra không xảy ra tai nạn (mức A), sự cố nghiêm trọng (mức B), sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C) nào.

Đối với lĩnh vực quản lý cảng hàng không, sân bay ghi nhận 4 sự cố uy hiếp an toàn (mức D) và 1 sự cố mức C.

Ở lĩnh vực quản lý hoạt động bay, đầu năm đã xảy ra 4 vụ việc hoạt động của thiết bị bay không người lái tại khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay tại Cảng.

Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng về việc thiết bị bay không người lái uy hiếp an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cát Bi; tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đánh giá tình hình hoạt động UAV tại các cảng hàng không và phương án, quy trình phối hợp xử lý. Cơ quan này cũng hoàn thiện dự thảo hướng dẫn phối hợp nhận và xử lý thông tin về hoạt động của UAV/UAS tại các cảng hàng không để làm thủ tục ban hành.

Bên cạnh đó, để ngăn ngừa sự cố có nguyên nhân "vật thể bay gây ảnh hưởng đến hoạt động bay" tại các cảng hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã triển khai chỉ thị tăng cường công tác đảm bảo an toàn tĩnh không, hạn chế ảnh hưởng của laser, vật thể bay đến hoạt động hàng không dân dụng.

Trong đó, yêu cầu các cảng hàng không thực hiện đầy đủ quy trình xử lý thông tin về tĩnh không; đồng thời tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh/thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến bảo đảm an toàn hàng không.

Theo PT

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
hàng không

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam dự kiến vượt Thái Lan về GDP theo sức mua, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á ngay năm nay, vậy so sánh theo GDP danh nghĩa thì sao?

2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, du lịch Quảng Ninh đạt doanh thu 1.860 tỉ đồng

Đà Nẵng không còn là thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất Việt Nam

11:13 , 02/05/2026
Phố cũ đổi nhịp công trường, nhà dân nhường đất làm cầu Trần Hưng Đạo

10:36 , 02/05/2026
Điện lực TPHCM thông tin quan trọng cho người dân lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà

10:28 , 02/05/2026
Tỉ lệ hưởng lương hưu tối thiểu: Nam và nữ chênh nhau ra sao?

10:00 , 02/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên