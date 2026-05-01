Công an phát thông báo quan trọng đến người dân khi làm hộ chiếu

Thời gian gần đây, trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Bình ghi nhận nhiều trường hợp người dân khai sai thông tin tại mục số 14 – “Nội dung đề nghị cấp hộ chiếu”. Sai sót này không chỉ làm kéo dài thời gian xử lý hồ sơ mà còn có thể dẫn đến việc bị xử phạt hành chính do khai báo không đúng sự thật.

Thực tế cho thấy, không ít người dân dù đã từng được cấp hộ chiếu (nhưng bị hết hạn, hư hỏng hoặc mất) vẫn lựa chọn mục “cấp hộ chiếu lần đầu”. Đây là lỗi phổ biến, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xét duyệt hồ sơ.

Lưu ý quan trọng khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Để tránh những sai sót không đáng có, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân cần xác định chính xác tình trạng hộ chiếu của mình và lựa chọn nội dung đề nghị phù hợp trong từng trường hợp cụ thể:

Trường hợp hộ chiếu cũ còn thời hạn, người dân cần chọn “Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ sắp hết hạn”. Đồng thời, có thể nhập số hộ chiếu đã được cấp gần nhất (không bắt buộc) và nộp lại hộ chiếu cũ cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Nếu hộ chiếu đã hết hạn, người dân lựa chọn “Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết hạn” và nhập số hộ chiếu cũ đã được cấp trước đó (nếu có).

Đối với trường hợp hộ chiếu bị mất hoặc hư hỏng, cần chọn “Cấp lại hộ chiếu do bị mất/hư hỏng”. Trong đó, nếu bị mất hộ chiếu, người dân bắt buộc phải tải lên Đơn trình báo mất hộ chiếu theo mẫu quy định (TK05). Ngược lại, nếu hộ chiếu bị hư hỏng, cần làm đơn trình bày rõ tình trạng hư hỏng, tải lên hệ thống và nộp lại hộ chiếu cũ.

Như vậy, việc khai báo đúng ngay từ đầu không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ mà còn tránh phát sinh các rủi ro pháp lý không cần thiết. Trong trường hợp gặp khó khăn hoặc vướng mắc khi thực hiện thủ tục trực tuyến, người dân có thể liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời.