OpenAI xóa rủi ro pháp lý cho Microsoft trong thương vụ Amazon 50 tỷ USD

OpenAI và Microsoft ngày 28/4 thông báo đã tái đàm phán thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, qua đó giải quyết những vướng mắc pháp lý liên quan đến khoản đầu tư lên tới 50 tỷ USD của Amazon.

Theo thỏa thuận mới, Microsoft không còn nắm quyền độc quyền với toàn bộ sản phẩm và tài sản trí tuệ của OpenAI cho đến khi đạt AGI (trí tuệ nhân tạo tổng quát). Thay vào đó, Microsoft được cấp quyền sử dụng không độc quyền đối với các mô hình và sản phẩm của OpenAI đến năm 2032.

Microsoft vẫn là “đối tác điện toán đám mây chính” của OpenAI, đồng nghĩa phần lớn hạ tầng của công ty này tiếp tục vận hành trên Azure. Các sản phẩm của OpenAI sẽ được triển khai “trước tiên” trên Azure, trừ khi Microsoft không thể hoặc không lựa chọn hỗ trợ các năng lực cần thiết.

Điểm đáng chú ý là OpenAI giờ đây có thể cung cấp sản phẩm trên nhiều nền tảng đám mây khác nhau, thay vì bị ràng buộc độc quyền như trước. Điều này giúp loại bỏ nguy cơ Microsoft có thể kiện OpenAI liên quan đến thỏa thuận với Amazon.

Trước đó, tháng 2, Amazon công bố kế hoạch đầu tư tối đa 50 tỷ USD vào OpenAI, gồm 15 tỷ USD ban đầu và phần còn lại phụ thuộc vào các điều kiện chưa được công bố. Hai bên cũng thỏa thuận phát triển công nghệ “stateful runtime” trên AWS Bedrock - công nghệ cho phép hệ thống AI ghi nhớ ngữ cảnh trong thời gian dài.

Tuy nhiên, việc OpenAI dự kiến để Amazon độc quyền cung cấp một số công cụ AI đã xung đột với thỏa thuận trước đó với Microsoft, vốn cho phép Microsoft nắm quyền độc quyền với các sản phẩm OpenAI truy cập qua API. Microsoft khi đó đã bác bỏ khả năng AWS được độc quyền và theo Financial Times, từng cân nhắc hành động pháp lý.

Thỏa thuận mới đã xóa bỏ quyền độc quyền của Microsoft, qua đó chấm dứt nguy cơ tranh chấp. Tuy vậy, Microsoft vẫn hưởng lợi khi không còn phải chia sẻ doanh thu với OpenAI, trong khi OpenAI tiếp tục chia sẻ doanh thu cho Microsoft đến năm 2030, với mức trần nhất định.

Microsoft hiện nắm khoảng 27% cổ phần trong đơn vị kinh doanh vì lợi nhuận của OpenAI, qua đó vẫn hưởng lợi từ tăng trưởng của công ty này.