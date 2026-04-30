Trung Quốc có siêu máy tính chỉ cần dùng chip nội địa

Trung Quốc vừa công bố dự án siêu máy tính nhanh nhất từ trước đến nay mang tên LineShine tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Thâm Quyến, với hiệu năng tính toán bền vững vượt 2 ExaFlops, tức hơn 2 tỷ tỷ phép tính mỗi giây.

Để dễ hình dung, siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện tại là El Capitan của Mỹ, sử dụng chip AMD, đang giữ mức đỉnh 2,8 ExaFlops. LineShine chưa vượt được con số đó, nhưng đây vẫn là tuyên bố tham vọng nhất mà Trung Quốc từng đưa ra trong lĩnh vực siêu máy tính.

Điểm đặc biệt là LineShine chỉ dùng vi xử lý thông thường, không có chip đồ họa hay bộ tăng tốc chuyên dụng như phần lớn siêu máy tính hiện đại. Toàn bộ linh kiện bên trong, từ vi xử lý, bộ nhớ băng thông cao cho đến hệ thống kết nối tốc độ cao, đều được sản xuất trong nước, không phụ thuộc bất kỳ nhà cung cấp nước ngoài nào. Đây là điểm Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh trong bối cảnh lệnh cấm xuất khẩu chip từ Mỹ ngày càng siết chặt.

Hai giai đoạn triển khai

LineShine sẽ được xây dựng theo hai giai đoạn. Giai đoạn thí điểm sử dụng 100 máy chủ Huawei Kunpeng với tổng cộng 12.800 nhân xử lý. Giai đoạn mở rộng công nghiệp sẽ bổ sung 1.580 máy chủ dạng lưỡi dao sử dụng vi xử lý x86, nâng tổng số nhân lên 101.120 và đạt hiệu năng lý thuyết hơn 10 Petaflops.

Về hạ tầng vật lý, toàn bộ hệ thống bao gồm 92 tủ máy tính chứa khoảng 47.000 vi xử lý và 36 tủ mạng có khả năng mở rộng lên hàng trăm nghìn nút kết nối với hệ thống một triệu cổng. Đây cũng được mô tả là nền tảng lưu trữ siêu máy tính lớn nhất Trung Quốc từ trước đến nay.

Hệ thống làm mát và lưu trữ khổng lồ

Để giải nhiệt cho khối lượng phần cứng đồ sộ này, LineShine áp dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng được mô tả là lớn nhất thế giới, gồm 67 tủ lưu trữ làm mát bằng chất lỏng và 428 nút lưu trữ. Tổng chiều dài đường ống dẫn chất làm mát lên tới hơn 3,2 km, với trọng lượng ròng gần 244 tấn.

Về dung lượng lưu trữ, hệ thống được lên kế hoạch ở mức 650 Petabyte, tương đương hàng trăm triệu bộ phim độ phân giải cao. Tốc độ đọc/ghi đạt 10 TB mỗi giây, cho phép xử lý lượng dữ liệu khổng lồ gần như tức thời.

Khả năng trí tuệ nhân tạo và ứng dụng thực tế

LineShine tích hợp kiến trúc Fusion kết hợp các bộ tăng tốc ma trận hiệu năng cao, giúp cải thiện đáng kể tốc độ xử lý các phép tính toán học, nền tảng của mọi mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại. Hệ thống hỗ trợ nhiều mức độ chính xác tính toán khác nhau, phù hợp với đa dạng loại mô hình từ nghiên cứu khoa học đến ứng dụng thực tế.

Trong bài kiểm tra thực tế với mô hình DeepSeek, mỗi vi xử lý đạt 578 token mỗi giây, con số khá ấn tượng với vi xử lý thông thường. Khi toàn bộ hệ thống hoạt động đầy đủ, thông lượng tổng thể sẽ cao hơn con số này tới 100 lần.

Ngoài trí tuệ nhân tạo, LineShine được thiết kế để phục vụ nhiều lĩnh vực khoa học như dự báo thời tiết, nghiên cứu vật liệu, tin sinh học, thăm dò dầu khí, khoa học đời sống và mô phỏng điện từ. Các mô hình ngôn ngữ lớn sản xuất trong nước như Qwen cùng nhiều mô hình nội địa khác cũng được hỗ trợ đầy đủ.

Hiện chưa có thời điểm vận hành chính thức được công bố, nhưng dựa trên tiến độ dự án và nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc về năng lực tính toán, LineShine nhiều khả năng sẽ đi vào hoạt động vào khoảng năm 2029-2030.