Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Google bổ sung tính năng luyện phát âm, kỷ niệm 20 năm Translate

Theo Mạnh Dương | 30-04-2026 - 15:08 PM | Kinh tế số

Google ra mắt công cụ luyện phát âm dùng AI trên Translate, cung cấp phản hồi theo thời gian thực cho người học ngôn ngữ.

Google bổ sung tính năng luyện phát âm, kỷ niệm 20 năm Translate - Ảnh 1.

Hơn 1 tỷ người sử dụng Google Translate mỗi tháng. (Ảnh: Google)

Google kỷ niệm 20 năm phát triển dịch vụ Google Translate bằng việc giới thiệu tính năng luyện phát âm mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI - công nghệ cho phép máy tính học và xử lý ngôn ngữ như con người).

Theo đó, công cụ mới giúp người dùng luyện nói ngoại ngữ và nhận phản hồi theo thời gian thực. Ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng lặp lại các cụm từ, sau đó chấm điểm phát âm và đưa ra gợi ý cụ thể về âm thanh, trọng âm và cách nhấn nhá.

Tính năng hiện được triển khai trên thiết bị Android tại Mỹ và Ấn Độ, hỗ trợ các ngôn ngữ như tiếng Anh, Tây Ban Nha và Hindi. Đây là bước mở rộng từ các tính năng trước đó như “ask” và “understand”, vốn giúp người dùng hiểu rõ hơn ngữ cảnh khi học ngôn ngữ.

Sau hơn 20 năm phát triển, Google Translate đã chuyển từ công cụ trên trình duyệt thành ứng dụng miễn phí trên Android và iOS, với hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng. Dịch vụ hiện hỗ trợ gần 250 ngôn ngữ, bao phủ khoảng 95% dân số toàn cầu.

Google bổ sung tính năng luyện phát âm, kỷ niệm 20 năm Translate- Ảnh 2.

5 cụm từ được dịch nhiều nhất trên Google Translate. (Ảnh: Google).

Ngoài dịch văn bản, ứng dụng còn cho phép tải gói ngôn ngữ để sử dụng ngoại tuyến, phù hợp khi đi máy bay hoặc đến khu vực không có Internet. Tính năng tích hợp với Google Lens cũng giúp dịch trực tiếp nội dung từ hình ảnh như menu hoặc biển báo.

Google cho biết hệ thống của hãng xử lý hàng nghìn tỷ từ được dịch mỗi tháng trên nhiều nền tảng như Translate, Search và Lens. Bên cạnh đó, tính năng dịch hội thoại theo thời gian thực “Live translate” cũng đang được mở rộng trên cả Android và iOS.

Thống kê cho thấy khoảng 1/3 các phiên sử dụng tính năng hội thoại kéo dài hơn 5 phút, cho thấy người dùng ngày càng sử dụng Translate như một công cụ giao tiếp thực tế. Cặp ngôn ngữ phổ biến nhất là tiếng Anh - Tây Ban Nha, bên cạnh các cặp như Anh - Indonesia, Bồ Đào Nha, Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ Khóa:
Google

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên