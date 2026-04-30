Tài khoản có 300 giao dịch tới 5 tỷ đồng nhưng không có nội dung chuyển khoản: Công an điều tra người phụ nữ sinh năm 1954

Theo The Guardian, một phụ nữ Anh đã bị lừa mất tới 1 triệu bảng Anh trong hàng loạt vụ “lừa tình qua mạng”. Phiên điều trần tại Exeter cho hay, bà Janet Fordham đã bị các đối tượng lừa đảo, được cho là hoạt động tại Anh, Đức, Mỹ và Ghana, chiếm đoạt toàn bộ tiền tiết kiệm và cả ngôi nhà của mình trong suốt 5 năm.

Người phụ nữ sinh năm 1954, 69 tuổi, từng làm quản gia và đã nghỉ hưu, đã tới Ghana sau khi một người đàn ông ở đây nói rằng có thể giúp bà lấy lại một phần tiền.

Gia đình bà Fordham và cảnh sát Devon và Cornwall cho biết họ đã nhiều lần cố gắng ngăn bà gửi tiền cho những kẻ lừa đảo, nhưng bà được đánh giá là hoàn toàn minh mẫn nên không thể bị ép buộc dừng lại.

Con dâu của bà, Melanie Fordham, cho biết bà bắt đầu sử dụng các trang web hẹn hò trực tuyến từ năm 2017 và quen một người đàn ông tự nhận là trung sĩ cấp cao trong quân đội Anh, đang làm việc tại Syria và cần bà giúp đưa các thỏi vàng về Anh.

“Ông ta sắp nghỉ hưu để trở về Anh”, Melanie Fordham kể lại. “Mẹ nói họ đang yêu nhau và sẽ mua nhà chung. Tôi nhớ mình đã nói với bà rằng mọi chuyện nghe có vẻ khó tin, và rồi kiểu gì ông ta cũng sẽ xin tiền. Tôi đã nói rất rõ là đừng gửi tiền cho ông ta”. Các hóa đơn cho thấy, bà đã rút tối đa 500 bảng mỗi ngày để tích trữ, rồi chuyển tiền mặt cho bạn trai. Theo thống kê, bà đã chuyển khoảng 150.000 bảng (khoảng 5,3 tỷ đồng).

Sau đó, bà tiếp tục bị một người đàn ông khác tự xưng là nhà ngoại giao với lừa đảo. Melanie Fordham cho biết: “Tôi nghĩ bà đã nhận ra mình bị lừa, nhưng ban đầu rất khó chấp nhận. Chúng tôi không rõ bằng cách nào Janet lại chuyển từ vụ lừa đảo này sang vụ khác. Bà đã chuyển tiền bằng nhiều cách, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, chuyển tiền qua bưu điện, và có thể thông qua một đại lý du lịch”.

Phiên điều trần cũng cho biết bà Fordham đã được một người đàn ông tại Ghana, tên là Kofi, liên hệ. Người này nói mình là chuyên gia và phát hiện bà đang bị lừa khi tình cờ thấy thông tin của bà trong lúc làm thêm tại một cửa hàng điện thoại. Kofi nói sẽ giúp bà lấy lại tiền và bà đã bay tới Accra vào tháng 10/2022.

Melanie Fordham nói: “Tôi đã liên hệ, tìm tư vấn pháp lý, nhưng vì bà hoàn toàn minh mẫn, dù bị ‘tẩy não’, bà vẫn được xác định là có đầy đủ năng lực hành vi và chúng tôi không thể làm gì. Bà lên đường với ý định và niềm tin rằng có thể lấy lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đó”.

Phiên điều trần cho biết mối quan hệ giữa bà và người đàn ông này dường như đã phát triển thành tình cảm, và bà Fordham đã đồng ý kết hôn với ông ta.

Vào ngày Lễ Tình nhân năm 2023, người đàn ông này đang lái xe chở bà đi gặp một thành viên trong gia đình để bàn về việc kết hôn thì chiếc xe bất ngờ mất lái và lật ngửa. Bà Fordham không thắt dây an toàn và bị thương.

Cảnh sát Devon và Cornwall kết luận không có bên thứ ba nào liên quan đến vụ tai nạn. Người đàn ông thừa nhận có vi phạm khi lái xe.

Thám tử Ben Smith cho biết tại phiên điều trần rằng bà Fordham đã là nạn nhân của một chuỗi lừa đảo kéo dài từ năm 2017 đến 2022 và đã chuyển khoảng từ 800.000 đến 1 triệu bảng cho các đối tượng lừa đảo. Ông nói bà đã bán nhà, đất, và sống trong một chiếc xe caravan tại Devon.

Ông cho biết: “Trong suốt quá trình điều tra, cảnh sát đã nỗ lực làm mọi cách để thuyết phục Janet không liên lạc với các đối tượng và không chuyển tiền cho chúng”.

Điều tra viên cấp cao Philip Spinney cho biết có một số điểm chưa thống nhất và khoảng trống trong bằng chứng liên quan đến vụ tai nạn, và sự việc chưa được xem xét một cách đầy đủ.