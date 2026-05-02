Công an đề nghị 353 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh đã đăng tải danh sách 353 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Các trường hợp này được phát hiện thông qua khai thác hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông trong thời gian từ ngày 18/4 đến ngày 24/4.

Danh sách được công bố bao gồm 57 trường hợp người điều khiển xe ô tô và 14 trường hợp xe mô tô vượt đèn đỏ; 213 trường hợp xe ô tô vi phạm vạch kẻ đường; 32 trường hợp vi phạm lỗi rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm và 37 trường hợp dừng, đỗ sai quy định.

Qua thông báo này, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Ninh

Người điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ và vi phạm vạch kẻ đường bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo danh sách lần này của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, hai lỗi vi phạm phổ biến là người điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ và vi phạm vạch kẻ đường.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng. Đồng thời, người điều khiển xe sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 20 triệu đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.