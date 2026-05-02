Bán hàng online, doanh thu mức nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Theo P.V | 02-05-2026 - 13:33 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo quy định mới, cá nhân bán hàng online có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2026 và Nghị định 141/2026/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh (bao gồm bán hàng online) có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống không phải nộp thuế TNCN. Đồng thời, mức doanh thu này cũng thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Ngược lại, trường hợp doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế, bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN, tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu với tỷ lệ phần trăm tương ứng.

Không chỉ dừng lại ở nghĩa vụ kê khai, việc chậm nộp thuế cũng có thể kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý. Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến 25 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm và thời gian chậm nộp.

Đáng chú ý, trường hợp nợ thuế kéo dài hoặc cố tình trốn thuế, cá nhân kinh doanh có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, trong đó có việc tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh năm 2019.

Trước thực trạng thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử, cơ quan thuế đang tăng cường rà soát, đưa các cá nhân kinh doanh online vào diện quản lý. Các biện pháp truy thu, xử lý vi phạm và cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thuế, bao gồm cả tạm hoãn xuất cảnh, sẽ được áp dụng đối với những trường hợp không tuân thủ.

Trong bối cảnh kinh doanh số ngày càng phát triển, việc chủ động kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ giúp cá nhân kinh doanh tránh rủi ro pháp lý, mà còn góp phần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Việt Nam dự kiến vượt Thái Lan về GDP theo sức mua, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á ngay năm nay, vậy so sánh theo GDP danh nghĩa thì sao?

Việt Nam dự kiến vượt Thái Lan về GDP theo sức mua, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á ngay năm nay, vậy so sánh theo GDP danh nghĩa thì sao? Nổi bật

2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, du lịch Quảng Ninh đạt doanh thu 1.860 tỉ đồng

2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, du lịch Quảng Ninh đạt doanh thu 1.860 tỉ đồng Nổi bật

Vận tải hàng không tăng trưởng 2 con số ngay từ đầu năm

Vận tải hàng không tăng trưởng 2 con số ngay từ đầu năm

12:13 , 02/05/2026
Đà Nẵng không còn là thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất Việt Nam

Đà Nẵng không còn là thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất Việt Nam

11:13 , 02/05/2026
Phố cũ đổi nhịp công trường, nhà dân nhường đất làm cầu Trần Hưng Đạo

Phố cũ đổi nhịp công trường, nhà dân nhường đất làm cầu Trần Hưng Đạo

10:36 , 02/05/2026
Điện lực TPHCM thông tin quan trọng cho người dân lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà

Điện lực TPHCM thông tin quan trọng cho người dân lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà

10:28 , 02/05/2026

