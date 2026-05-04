Tin vui: Thành phố giàu nhất Việt Nam vừa thu 8.700 tỷ đồng chỉ trong 9 ngày

Một du khách nước ngoài mặc áo cờ đỏ sao vàng hòa vào dòng người đi chơi lễ dịp 30/4 – 1/5 tại TP HCM. Ảnh: VGP

Theo thông tin mới đây từ Sở Du lịch TP HCM, chỉ trong 9 ngày (từ 25/4 đến hết ngày 3/5 – Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 – 1/5), TP HCM đã đón lượng khách tham quan và nghỉ dưỡng lên đến gần 1,7 triệu người. Trong đó, khách nội địa là 1,5 triệu người, khách quốc tế là khoảng 190.000 người. Trong 9 ngày, tổng doanh thu của ngành du lịch TP HCM đạt khoảng 8.700 tỷ đồng.

Sở Du lịch TP HCM cho biết, kết quả trên của thành phố đến từ việc phát huy lợi thế liên kết vùng, hình thành chuỗi điểm đến đa dạng giữa đô thị, biển, sinh thái và văn hóa, qua đó giúp thu hút và giữ chân du khách.

Trên thực tế, ngay khi nghỉ lễ, ngành du lịch TP HCM đã triển khai đồng loạt các hoạt động kích cầu, công bố gần 1.000 sản phẩm và dịch vụ mới. Ngoài ra, nhiều sự kiện lớn được tổ chức trên địa bàn thành phố nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động chính là Ngày hội Du lịch TP HCM lần thứ 22, với nhiều gói, tour nội địa hấp dẫn, góp phần gia tăng sức hút điểm đến.

Trong dịp lễ, TP HCM cũng đã tổ chức Ngày hội "Non sông thống nhất", bắn pháo hoa tại 7 điểm (từ 21h đến 21h15' ngày 30/4), kết hợp chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các không gian công cộng như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên trung tâm Thành phố mới và Quảng trường công viên Bà Rịa.

Đặc biệt, Sở Du lịch TP HCM còn hỗ trợ đón đoàn khách MICE từ Indonesia với khoảng 890 khách, lưu trú tại nhiều khách sạn trung tâm từ ngày 1/5 đến 9/5, qua đó góp phần đa dạng hóa nguồn khách quốc tế.

Theo Sở Du lịch TP HCM, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, khu trung tâm TP HCM có lượng khách tham quan tăng rất cao, khi tập trung tại nhiều điểm tham quan nổi tiếng của thành phố và các di tích lịch sử, văn hóa kết hợp tham gia các sự kiện và dịch vụ giải trí.

Bên cạnh đó, tại khu vực Vũng Tàu, khách đặt phòng sớm với xu hướng lưu trú ngắn ngày (2 - 3 ngày) tăng mạnh. Đáng chú ý, công suất phòng các địa bàn Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm luôn trong tình trạng "cháy phòng". Ở phường Vũng Tàu, theo thống kê từ Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, từ ngày 28/4 - 2/5, lượng khách đổ về các bãi tắm đạt gần 200.000 lượt.

Tương tự, tại khu vực Bình Dương, kỳ nghỉ dài này cũng tạo thuận lợi cho khách du lịch nội vùng và khách tham quan trong ngày tăng cao. Cụ thể, các khu du lịch sinh thái, làng nghề, khu du lịch cuối tuần đón đông khách chủ yếu là nhóm gia đình, nhóm bạn bè kết hợp vui chơi, trải nghiệm và mua sắm.

TP HCM có đa dạng sản phẩm du lịch

Các du khách tham gia trò chơi mô hình tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên. Ảnh: VGP

Trên thực tế, theo Sở Du lịch TP HCM, để góp phần tạo nên doanh thu 8.700 tỷ đồng, ngoài các chương trình truyền thống, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố cũng đẩy mạnh đổi mới sản phẩm theo hướng chuyên đề, gia tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử, kết hợp dịch vụ chất lượng cao và đa dạng phương thức tham quan như đường bộ, đường sông và metro.

Trong số đó, nổi bật là các chùm tour "Biệt động Sài Gòn", trải nghiệm thành phố bằng xe cổ, chương trình "TP HCM tôi yêu" kết nối trung tâm với các điểm đến lân cận như Cần Giờ, Củ Chi… Ngoài ra, các sản phẩm du lịch sinh thái, sáng tạo, chăm sóc sức khỏe (wellness) cũng tiếp tục được phát triển, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã triển khai chương trình kích cầu với mức ưu đãi hấp dẫn (lên tới 41% với giá chỉ từ 599.000 đồng/khách), nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho du khách, từ các tour ngắn ngày đến hành trình chuyên đề gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị.

Với khách quốc tế, các sản phẩm như tour đi bộ miễn phí, khám phá TP HCM về đêm, trải nghiệm Chợ Lớn… tiếp tục được nâng cấp chất lượng, qua đó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.

Với phân khúc du lịch đường thủy, TP HCM có các tour ăn tối, ngắm pháo hoa, thưởng thức nghệ thuật trên sông Sài Gòn được mở rộng, từ đó góp phần làm phong phú trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Thành phố còn triển khai chương trình "Travel Pass" dành cho khách quốc tế, khi tích hợp các dịch vụ di chuyển, ẩm thực và mua sắm, góp phần nâng cao trải nghiệm đồng bộ, thuận tiện.

Mặt khác, Sở Du lịch TP HCM cho biết, công tác quản lý chất lượng dịch vụ cũng được tăng cường, chú trọng kiểm tra niêm yết giá, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.