Gần 1 triệu lượt khách đổ về Gia Lai dịp lễ, doanh thu chạm 1.600 tỉ đồng

Theo Đức Anh | 04-05-2026 - 11:53 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Gần 1 triệu lượt khách đổ về Gia Lai dịp lễ, doanh thu chạm 1.600 tỉ đồng. Nhiều điểm đến “nóng”, kết nối mạnh với tour biển miền Trung.

Sáng 4-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5-2026, địa phương đón khoảng 945.000 lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 1.600 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Điểm du lịch biển nổi tiếng Kỳ Co ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai thu hút rất nhiều du khách trong dịp nghỉ lễ vừa qua

Theo báo cáo, hoạt động du lịch diễn ra sôi động, an toàn. Ngay từ trước kỳ nghỉ, công tác chuẩn bị phục vụ du khách được triển khai đồng bộ; các cơ sở kinh doanh du lịch được yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn.

Trong dịp này, Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc như Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh lần thứ I năm 2026, trình diễn cồng chiêng, tái hiện không gian làng truyền thống, giới thiệu ẩm thực và sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó là các sự kiện như "Đêm Tháp Đôi – Sắc màu huyền thoại", lễ hội Cầu ngư, biểu diễn võ cổ truyền, phố ẩm thực...

Các điểm đến thu hút đông du khách gồm Biển Hồ Pleiku, Quảng trường Đại Đoàn Kết, các làng du lịch cộng đồng và đặc biệt là các điểm du lịch biển nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Nhơn Châu.

Hạ tầng vận chuyển ghi nhận lượng khách tăng mạnh, với khoảng 35.000 lượt hành khách qua các sân bay Phù Cát và Pleiku; đường sắt đạt khoảng 10.500 lượt khách.

Trong tổng số gần 945.000 lượt khách, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương đón khoảng 320.000 lượt, doanh thu 550 tỉ đồng; dịp 30-4 và 1-5 ước đón 625.000 lượt, doanh thu khoảng 1.050 tỉ đồng.

- Ảnh 3.

Đông đảo du khách tham dự lễ cúng rừng do xã Gào, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức trong dịp nghỉ lễ

Khách lưu trú đạt khoảng 148.000 lượt, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; công suất phòng nhiều khu vực đạt 70%-80%, nhiều cơ sở 3-5 sao kín phòng trong các ngày cao điểm. Lượng khách tham quan, dự sự kiện đạt khoảng 477.000 lượt, tăng 65%.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, kết quả trên cho thấy hiệu ứng tích cực từ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Đức Anh

Người lao động

