Lợi thế và cơ hội của Việt Nam khi cạnh tranh với Thái Lan, Singapore để trở thành “ngôi sao mới” tại Đông Nam Á về du lịch hạng sang

Vì sao Việt Nam có thể trở thành “mảnh đất vàng” của du lịch hạng sang?

Vì sao Fairmont Hotels & Resorts quyết định đưa thương hiệu vào Việt Nam ở thời điểm này, khi Việt Nam vẫn thường được xem là điểm đến “giá phải chăng”?

Việt Nam từ lâu đã được biết đến là một điểm đến dễ tiếp cận, tuy nhiên chúng tôi đang chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt sang hình thức du lịch tinh tế hơn, nơi trải nghiệm được đặt làm trung tâm. Điều khiến Việt Nam trở nên đặc biệt chính là chiều sâu văn hóa, bản sắc riêng và tính chân thực - những yếu tố ngày càng được du khách cao cấp coi trọng.

Với Fairmont, việc gia nhập thị trường vào đúng thời điểm luôn là yếu tố then chốt. Chúng tôi nhìn nhận Việt Nam như một điểm đến đang chuyển mình mạnh mẽ trên bản đồ du lịch toàn cầu, nơi không chỉ mang lại cơ hội phát triển mà còn cho phép chúng tôi góp phần định hình chuẩn mực mới cho ngành hospitality tại đây.

Ngày nay, khái niệm luxury không còn gắn liền với mức giá, mà được định nghĩa bởi chất lượng trải nghiệm. Và ở khía cạnh này, Việt Nam có sự tương đồng rất rõ với triết lý thương hiệu của chúng tôi.

Ông đánh giá ra sao về vị thế hiện tại của Việt Nam trong phân khúc du lịch hạng sang khu vực?

Chúng tôi tin rằng Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á trong phân khúc cao cấp. Dù vẫn đang ở giai đoạn đầu so với một số thị trường phát triển lâu năm, chính điều đó lại tạo nên sức hút rất riêng - một điểm đến còn nhiều điều để khám phá, giàu tính chân thực và sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố nền tảng rất thuyết phục, từ di sản văn hóa phong phú, cảnh quan đa dạng cho đến nền ẩm thực đẳng cấp và khả năng kết nối quốc tế ngày càng được cải thiện. Tất cả những yếu tố này đang dần đưa Việt Nam tiến gần hơn tới vị thế của một điểm đến “phải trải nghiệm” đối với du khách toàn cầu đang tìm kiếm những hành trình có chiều sâu và ý nghĩa.

CEO toàn cầu của Fairmont Hotels & Resorts, ông Omer Acar

Từ góc nhìn của Fairmont, những yếu tố bên ngoài nào đang tác động lớn nhất đến khả năng thu hút khách cao cấp của Việt Nam?

Có nhiều yếu tố bên ngoài đóng vai trò quan trọng, và điều tích cực là Việt Nam đang ghi nhận những bước tiến đáng kể trên nhiều phương diện. Trước hết, kết nối hàng không vẫn là nền tảng cốt lõi. Việc mở rộng các đường bay thẳng, đặc biệt từ những thị trường xa, không chỉ giúp Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn mà còn gia tăng đáng kể sức hấp dẫn đối với nhóm khách cao cấp toàn cầu.

Song song với đó, chính sách visa cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn điểm đến. Những quy trình nhập cảnh thuận tiện, linh hoạt sẽ góp phần tạo nên trải nghiệm liền mạch - yếu tố đặc biệt quan trọng với phân khúc khách hàng này.

Đồng thời, các dự án hạ tầng quy mô lớn tại Hà Nội và TP.HCM đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực đón khách cũng như chất lượng trải nghiệm ngay từ điểm chạm đầu tiên. Tuy nhiên, hạ tầng không chỉ dừng lại ở sân bay hay giao thông, mà còn là cách toàn bộ hành trình của du khách được kết nối một cách trơn tru, từ khi đặt chân đến cho đến suốt quá trình lưu trú và khám phá điểm đến.

Điều khiến chúng tôi lạc quan là sự chuyển mình đang diễn ra đồng bộ, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến cao cấp ngày càng hoàn thiện và hấp dẫn hơn.

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của du lịch Việt Nam so với Thái Lan, Singapore

So với Thái Lan hay Singapore, Việt Nam có lợi thế gì? Và đâu là những hạn chế cần cải thiện?

Điểm khác biệt lớn nhất của Việt Nam nằm ở tính chân thực và cảm giác khám phá - những giá trị ngày càng hiếm gặp ở các điểm đến đã phát triển lâu năm. Đây chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn rất riêng, đặc biệt đối với những du khách đang tìm kiếm trải nghiệm mang tính cá nhân và chiều sâu văn hóa.

Ngoài ra, Việt Nam còn sở hữu sự đa dạng đáng kể, từ những đô thị giàu bản sắc như Hà Nội cho đến các điểm đến nghỉ dưỡng ven biển đang phát triển mạnh. Điều này cho phép xây dựng những hành trình đa dạng và linh hoạt, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của du khách cao cấp.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững trong phân khúc này, Việt Nam sẽ cần tiếp tục tập trung vào việc nâng cao tính nhất quán trong tiêu chuẩn dịch vụ, đồng thời củng cố định vị của mình trên bản đồ du lịch hạng sang toàn cầu. Đây cũng chính là những lĩnh vực mà các thương hiệu quốc tế như Fairmont có thể đóng góp, thông qua việc thiết lập chuẩn mực và nâng tầm trải nghiệm.

Nhóm khách hàng cao cấp tại Việt Nam hiện nay có những đặc điểm gì đáng chú ý, thưa ông?

Đây là nhóm khách hàng có mức độ trải nghiệm cao, am hiểu và ngày càng có yêu cầu khắt khe hơn. Họ không còn tìm kiếm những biểu tượng xa xỉ mang tính hình thức, mà hướng đến những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, độc đáo và giàu ý nghĩa.

Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy sự gia tăng rõ rệt của nhóm khách nội địa cao cấp, những người mong muốn khám phá lại văn hóa và bản sắc của chính mình dưới một góc nhìn tinh tế và nâng tầm hơn. Sự kết hợp giữa khách quốc tế và khách nội địa này tạo ra một động lực phát triển rất thú vị, cho phép xây dựng những sản phẩm vừa mang tính toàn cầu, vừa gắn kết chặt chẽ với địa phương.

Fairmont Hà Nội sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào trong bối cảnh du khách ngày càng đề cao tính bản địa?

Tại Fairmont, tính chân thực không phải là yếu tố bổ sung mà chính là nền tảng cốt lõi trong cách chúng tôi phát triển sản phẩm. Fairmont Hà Nội được định hình như một sự phản chiếu của chính điểm đến, nơi mọi yếu tố từ thiết kế, câu chuyện cho đến ẩm thực và trải nghiệm đều được lấy cảm hứng từ văn hóa và tinh thần của Hà Nội.

Điểm khác biệt nằm ở cách chúng tôi nâng tầm những yếu tố bản địa đó, kết hợp với tiêu chuẩn quốc tế để tạo ra những trải nghiệm vừa gần gũi, vừa tinh tế. Thông qua các hoạt động văn hóa được tuyển chọn, sự kết nối với cộng đồng nghệ sĩ địa phương hay những hành trình ẩm thực đặc sắc, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách một góc nhìn sâu sắc và đáng nhớ về Hà Nội.

Trong dài hạn, Fairmont nhìn thấy những cơ hội nào tại Việt Nam trong lĩnh vực này?

Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn trong việc phát triển một danh mục dự án đa dạng tại Việt Nam, bao gồm cả khách sạn đô thị, khu nghỉ dưỡng và các mô hình bổ trợ như branded residences. Sự kết hợp giữa nhu cầu quốc tế ngày càng gia tăng và sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp khách hàng cao cấp trong nước tạo ra một nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên, phát triển du lịch hạng sang một cách bền vững đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn và sự cân bằng cẩn trọng. Điều quan trọng là phải bảo tồn được những giá trị cốt lõi của điểm đến - từ văn hóa, di sản cho đến môi trường tự nhiên - đồng thời nâng cao hạ tầng và tiêu chuẩn dịch vụ một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, sự hợp tác chặt chẽ giữa khu vực công và tư nhân cũng đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững.

Những điểm đến thực sự đẳng cấp không được hình thành trong thời gian ngắn, mà là kết quả của một quá trình được định hình và nuôi dưỡng lâu dài.

Chúng tôi luôn xem mình là một đối tác dài hạn trong hành trình phát triển của Việt Nam. Fairmont không chỉ đơn thuần là một thương hiệu khách sạn, mà còn góp phần vào đời sống văn hóa và xã hội tại những điểm đến mà chúng tôi hiện diện.

Các dự án của chúng tôi được định hướng trở thành những điểm đến mang tính biểu tượng, nơi không chỉ đón tiếp du khách mà còn là không gian kết nối cộng đồng và kể những câu chuyện văn hóa đặc sắc. Với Fairmont Hà Nội, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một điểm đến thực sự có ý nghĩa, góp phần tôn vinh những giá trị tốt nhất của Việt Nam và đồng hành cùng sự phát triển dài hạn của ngành du lịch cao cấp.

Cảm ơn ông!




