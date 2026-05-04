PMI tháng 4 giảm nhẹ, chuyên gia nhận định: Ngành sản xuất Việt Nam đối mặt với áp lực lạm phát cao nhất trong 15 năm

Theo đó, chỉ số PMI toàn phần vẫn duy trì ở mức 50,5 điểm trong tháng 4/2026, đánh dấu tháng thứ mười liên tiếp cải thiện các điều kiện kinh doanh. Song, con số này đã giảm đáng kể so với mức 51,2 điểm của tháng 3 và chạm mức thấp nhất trong vòng bảy tháng qua



Các chuyên gia S&P Global cho hay,﻿ những biến động tiêu cực này chủ yếu bắt nguồn từ việc chi phí đầu vào của các doanh nghiệp tăng vọt với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4/2011.

Sự gia tăng đột biến của chi phí sản xuất, đặc biệt là giá nhiên liệu và dầu, đã gây áp lực nặng nề lên cả nhu cầu lẫn nguồn cung. Hệ quả trực tiếp là số lượng đơn đặt hàng mới đã ghi nhận mức sụt giảm lần đầu tiên trong vòng tám tháng.

Báo cáo cho biết, tình hình thậm chí còn khó khăn hơn đối với các đơn hàng xuất khẩu khi chỉ số này giảm mạnh tháng thứ hai liên tiếp do chi phí vận tải quốc tế tăng cao. Để đối phó với chi phí đầu vào tăng phi mã, các nhà sản xuất buộc phải tăng giá bán đầu ra với tốc độ nhanh nhất trong vòng 15 năm qua nhằm bù đắp chi phí.

Mặc dù sản lượng sản xuất vẫn duy trì được đà tăng trưởng tháng thứ 12 liên tiếp nhờ việc thực hiện các dự án hiện có, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại mức thấp nhất trong mười tháng. Sự bất ổn của thị trường toàn cầu cùng với các cuộc xung đột tại Trung Đông đã gây ra tình trạng khan hiếm nguồn cung và khiến thời gian giao hàng của các nhà cung cấp bị kéo dài đáng kể. Hiệu suất hoạt động của các nhà cung cấp trong tháng 4 đã suy giảm với mức độ lớn nhất trong vòng 4,5 năm qua.

Trước tình trạng đơn đặt hàng mới sụt giảm, các doanh nghiệp sản xuất đã bắt đầu thu hẹp quy mô nhân sự và cắt giảm hoạt động mua hàng. Số lượng việc làm và giờ lao động đều bị cắt giảm, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp nhân lực trong ngành sản xuất sụt giảm. Lượng công việc tồn đọng cũng giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 9 năm ngoái, trong khi tồn kho hàng hóa và nguyên vật liệu đều bị cắt giảm mạnh hơn.

Tâm lý kinh doanh của các nhà sản xuất Việt Nam trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm trước và thấp hơn mức trung bình lịch sử của chỉ số.



Theo nhận định của ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, nếu môi trường giá cả và nguồn cung không sớm cải thiện, sản lượng sản xuất có nguy cơ rơi vào vùng suy thoái trong những tháng tới. Dù vậy, các doanh nghiệp vẫn duy trì hy vọng vào sự phục hồi của thị trường và dự báo sản lượng sẽ tăng trưởng trở lại trong năm tới khi các điều kiện thị trường ổn định hơn.