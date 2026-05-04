Lương cơ sở tăng thế nào trong 16 năm qua?

Theo Thuỳ Linh | 04-05-2026 - 07:26 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nếu đề xuất mới được thông qua, lương cơ sở sẽ lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026, nối dài chuỗi điều chỉnh từ năm 2010.

Ảnh minh họa.

Từ năm 2010 đến nay, lương cơ sở tại Việt Nam đã trải qua nhiều lần điều chỉnh, phản ánh nỗ lực cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời thích ứng với biến động giá cả và yêu cầu cải cách tiền lương. 

Nếu đề xuất mới của Bộ Nội vụ được thông qua, từ ngày 1/7/2026, lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, đánh dấu lần điều chỉnh tiếp theo trong hành trình tăng lương kéo dài suốt 16 năm qua.

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: Lương = lương cơ sở x hệ số lương. Đây cũng là cơ sở để xác định nhiều khoản phụ cấp trong khu vực công như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, thâm niên và các chế độ chính sách khác.

Lần tăng lương cơ sở gần nhất là vào tháng 7/2024, với mức tăng 30%. Thời điểm đó, lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên mức 2,34 triệu đồng/tháng.

Cùng điểm lại 10 lần tăng lương cơ sở gần đây.

Lần 1 (từ 1/5/2010):

Theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP, mức lương tối thiểu chung được nâng từ 650.000 đồng lên 730.000 đồng/tháng, tăng 80.000 đồng (12,3%).

Lần 2 (từ 1/5/2011):

Nghị định 22/2011/NĐ-CP tiếp tục nâng mức lương từ 730.000 đồng lên 830.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng (13,7%). So với lần trước, mức tăng đã nhỉnh hơn.

Lần 3 (từ 1/5/2012):

Theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, lương tối thiểu chung được điều chỉnh từ 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng (26,5%), mức tăng khá mạnh so với các năm trước.

Lần 4 (từ 1/7/2013):

Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức 1.150.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng (9,5%).

Lần 5 (từ 1/5/2016):

Sau gần 3 năm không điều chỉnh, Nghị định 47/2016/NĐ-CP nâng lương cơ sở từ 1,15 triệu đồng lên 1,21 triệu đồng/tháng, tăng 60.000 đồng (5,2%).

Lần 6 (từ 1/7/2017):

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP, lương cơ sở được nâng lên 1,3 triệu đồng/tháng, tăng 90.000 đồng (7,4%).

Lần 7 (từ 1/7/2018):

Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức 1,39 triệu đồng/tháng, tăng 90.000 đồng (6,9%) so với trước đó.

Lần 8 (từ 1/7/2019):

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng, tăng 100.000 đồng (7,2%).

Lần 9 (từ 1/7/2023):

Nghị định 24/2023/NĐ-CP nâng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng, tăng 310.000 đồng (20,8%).

Lần 10 (từ 1/7/2024):

Gần nhất, theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng, tăng 540.000 đồng (30%) - mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

Qua 10 lần điều chỉnh trong vòng 16 năm, lương cơ sở đã tăng gần 4 lần, từ 650.000 đồng/tháng năm 2010 lên mức dự kiến 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026 nếu đề xuất mới được thông qua. 

Đáng chú ý, mức điều chỉnh lương cơ sở qua các giai đoạn có sự khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội và lộ trình cải cách tiền lương. Có những giai đoạn mức tăng tương đối cao, trong khi cũng có thời điểm lương cơ sở được giữ ổn định trong nhiều năm trước khi tiếp tục điều chỉnh.

Việc tăng lương cơ sở không chỉ giúp cải thiện thu nhập cho hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang mà còn kéo theo sự điều chỉnh của hàng loạt khoản phụ cấp, trợ cấp và chế độ an sinh xã hội có liên quan. 

Trong bối cảnh cải cách chính sách tiền lương đang được thúc đẩy, lương cơ sở tiếp tục giữ vai trò quan trọng như một “trục chính” trong hệ thống tiền lương khu vực công, góp phần bảo đảm đời sống người hưởng lương từ ngân sách và tạo động lực nâng cao chất lượng bộ máy hành chính.


