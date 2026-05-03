Vạch trần chiêu trò đánh tráo khái niệm về dự thảo Nghị định 168 sửa đổi

Theo Minh Tuệ | 03-05-2026 - 21:21 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các tổ chức phản động đánh tráo khái nhiệm nâng thẩm quyền xử phạt, khiến người dân hiểu lầm rằng Nhà nước tăng nặng hình phạt, từ đó kích động tâm lý bức xúc.

Thời gian qua, lợi dụng thông tin về việc Bộ Công an đề xuất sửa đổi Nghị định 168 xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, tổ chức phản động và nhiều đối tượng phản động, chống đối chính trị liên tục tung ra các bài viết với nội dung sai lệch, giật gân như: “Bộ Công an tăng mức phạt vi phạm giao thôn g gấp 15 lần”.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là thủ đoạn xuyên tạc quen thuộc, nhằm gây hoang mang dư luận, làm sai lệch bản chất chính sách.

Đánh tráo khái niệm “thẩm quyền xử phạt tại chỗ” với “mức phạt”

Thực tế, dự thảo sửa đổi không hề đề xuất tăng mức tiền phạt lên gấp 15 lần như luận điệu xuyên tạc. Nội dung được đề cập là tăng thẩm quyền xử phạt tại chỗ của lực lượng CSGT từ 500 nghìn đồng lên tối đa 7,5 triệu đồng.

Đây là thủ đoạn “đổi trắng thay đen” trắng trợn của các tổ chức, cá nhân phản động bởi mức phạt là số tiền người vi phạm phải nộp, được quy định cụ thể theo từng hành vi trong nghị định, còn thẩm quyền xử phạt tại chỗ là mức tiền tối đa mà cán bộ CSGT được phép ra quyết định xử phạt trực tiếp, không cần chuyển cấp.

Việc cố tình đánh đồng hai khái niệm này là chiêu trò “đánh tráo bản chất” nhằm khiến người dân hiểu lầm rằng Nhà nước tăng nặng hình phạt, từ đó kích động tâm lý bức xúc.

Nội dung xuyên tạc, đánh tráo khái niệm về dự thảo Nghị định 168 sửa đổi.

Việc đề xuất nâng mức thẩm quyền không phải là “tăng phạt” mà nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm. Nhiều hành vi có mức phạt cao hơn 500 nghìn đồng nhưng trước đây CSGT không đủ thẩm quyền xử lý ngay, phải chuyển cấp, gây mất thời gian; đồng thời việc xử lý nhanh tại chỗ nhằm giảm thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm thời gian cho cả người dân và cơ quan chức năng; tăng tính răn đe và kỷ cương giao thông, đảm bảo vi phạm được xử lý kịp thời, tránh tình trạng “nhờn luật”.

Ngoài ra, mức xử phạt hiện nay đã điều chỉnh theo hướng tăng đối với nhiều hành vi nguy hiểm, nên thẩm quyền xử lý cũng cần tương thích.

Nhận diện mục đích luận điệu xuyên tạc

Không khó để nhận ra động cơ của các đối tượng phản động khi liên tục bóp méo thông tin, đó là gây hoang mang, bức xúc trong xã hội, khiến người dân hiểu sai rằng Nhà nước “tăng phạt vô lý”; kích động tâm lý chống đối, tạo làn sóng phản ứng tiêu cực từ những thông tin sai lệch; đồng thời làm suy giảm niềm tin vào chính sách pháp luật thông qua chiêu trò đánh vào tâm lý nhạy cảm liên quan tiền phạt và quyền lợi người dân.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân cần cảnh giác trước thông tin sai lệch, chỉ tiếp cận thông tin từ nguồn chính thống; hiểu đúng bản chất chính sách, tránh bị dẫn dắt bởi tiêu đề giật gân; đồng thời không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa kiểm chứng.

Việc sửa đổi Nghị định 168 nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không phải là tăng mức phạt gấp 15 lần như luận điệu xuyên tạc.

Chiêu trò “đánh tráo khái niệm” của các tổ chức phản động một lần nữa cho thấy sự thiếu thiện chí và mục đích chống phá rõ ràng.

Trước những thông tin như vậy, mỗi người dân cần là “bộ lọc thông tin” thông minh, góp phần giữ vững sự ổn định và niềm tin vào chính sách pháp luật của Nhà nước.

Theo Minh Tuệ

VTC

