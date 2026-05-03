Một tỉnh miền núi đang thu hút FDI dẫn đầu Việt Nam, gấp gần 6 lần TP HCM

Ngày 3/5, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, theo số liệu báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27/4/2026 gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32,0% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký cấp mới có 1.249 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 12,15 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,12 tỷ USD, chiếm 66,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD, chiếm 19,0%; các ngành còn lại đạt 1,72 tỷ USD, chiếm 14,2%.

Về địa bàn đầu tư, số liệu thống kê cho thấy, Thái Nguyên tiếp tục giữ “phong độ” khi là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn FDI mới, với tổng vốn đăng ký cấp mới trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 5,75 tỷ USD.

Đứng thứ hai là Nghệ An với hơn 2,2 tỷ USD. Vị trí thứ ba là TP HCM thu hút tới 656 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 983 triệu USD. Tiếp đó là Đồng Nai với 596 triệu USD, Bắc Ninh với hơn 473 triệu USD, Hà Tĩnh hơn 412 triệu USD…

Trong 3 tháng đầu năm 2026, theo UBND tỉnh Thái Nguyên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,55%, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Động lực tăng trưởng tiếp tục ghi nhận đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 9,83%, trong đó riêng ngành công nghiệp tăng 10,76%. Khu vực dịch vụ tăng 8,82%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,82%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,03%. Cơ cấu tăng trưởng cho thấy sự phục hồi đồng đều giữa các ngành, đặc biệt là vai trò dẫn dắt của ngành công nghiệp.

Trong quý 1 năm nay, toàn tỉnh đã cấp mới 6 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 5,4 tỷ USD, là địa phương đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư FDI. Đối với đầu tư trong nước, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn 10.166,83 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án với tổng vốn 781,04 tỷ đồng.

Theo Báo Thái Nguyên, lũy kế đến hết năm 2025, Thái Nguyên có 244 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 11,38 tỷ USD; vốn thực hiện ước đạt 956,16 triệu USD.

Toàn tỉnh này có 350 dự án trong các khu công nghiệp còn hiệu lực, gồm 188 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 11 tỷ USD và 162 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 47.457 tỷ đồng. Việc mở rộng và hoàn thiện hệ thống khu công nghiệp tiếp tục là nền tảng quan trọng để Thái Nguyên duy trì vai trò trung tâm công nghiệp, công nghệ cao của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi, thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam, đóng vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và y tế của vùng trung du miền núi phía Bắc.

Từ giữa năm ngoái, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn sáp nhập thành tỉnh Thái Nguyên (mới). Tỉnh mới là sự kết hợp giữa nền tảng công nghiệp vững chắc của Thái Nguyên và tiềm năng nông nghiệp, tài nguyên, du lịch của Bắc Kạn.﻿