Vốn FDI thực hiện cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua

Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27/4/2026 tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/5, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27/4/2026 (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, có 1.249 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký cấp mới đạt 12,15 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 316 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 3,13 tỷ USD, giảm 51,0% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 976 lượt với tổng giá trị góp vốn 2,96 tỷ USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 325 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 445,13 triệu USD và 651 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,51 tỷ USD.

Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,12 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 540,5 triệu USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 270,6 triệu USD, chiếm 3,7%.

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD, chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Hàn Quốc 4,08 tỷ USD, chiếm 33,6%; Trung Quốc 524,1 triệu USD, chiếm 4,3%; Nhật Bản 462 triệu USD, chiếm 3,8%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 329,2 triệu USD, chiếm 2,7%; Hà Lan 318,5 triệu USD, chiếm 2,6%.

Bên cạnh đó, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2026 có 74 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 691,1 triệu USD, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước; có 4 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 22,8 triệu USD, giảm 43,2%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 713,9 triệu USD, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước.