Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

​Trong chuyến thăm, Thủ tướng Takaichi Sanae đã có các cuộc hội đàm và hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có bài phát biểu về thông điệp chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trao đổi với một số phóng viên Việt Nam tối 2/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Sakata Natsuko cho biết, hai bên đã đạt được những kết quả quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae, đặc biệt củng cố tin cậy chính trị và chia sẻ quan điểm về tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, quốc phòng - an ninh…

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Như Ý)

Bà Sakata Natsuko cho biết, hai bên đã thống nhất danh mục nội dung ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế. Danh sách bao gồm những nội dung rất cụ thể và những nội dung mang tính định hướng chung.

Về hợp tác khoa học - công nghệ, hai bên nhất trí tái khởi động Ủy ban hỗn hợp Việt - Nhật về hợp tác khoa học - công nghệ trong năm 2026 và sớm thu xếp tổ chức sự kiện công - tư về công nghệ cao. Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, vũ trụ… cho rằng đây là nội dung ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ cao thông qua, cung cấp học bổng cho du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam, đồng tài trợ các dự án nghiên cứu chung thông qua Chương trình hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhật Bản - ASEAN (NEXUS), Chương trình nghiên cứu khoa học Sakura…

Nhật Bản sẵn sàng trở thành một đối tác đáng tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực AI, sẵn sàng cung cấp các tài nguyên tính toán, kiến thức và kinh nghiệm phát triển AI, để cùng phát triển và ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, phản ánh sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hoá của châu Á, cũng như các mô hình nền tảng AI theo từng ngành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại lễ đón chính thức. (Ảnh: Như Ý)

Hai bên sẽ thúc đẩy thảo luận sớm triển khai 15 dự án thí điểm trong khuôn khổ sáng kiến AZEC (Cộng đồng Phát thải ròng bằng 0 châu Á) và cụ thể hoá các dự án trong khuôn khổ sáng kiến Powerr Asia (Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á) mà Nhật Bản đã công bố. Theo đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn, nhằm đảm bảo nhà máy hoạt động 100% công suất.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy các dự án năng lượng, điện khí và khoáng sản chiến lược.

Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai Tầm nhìn hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2025-2030; thúc đẩy triển khai Dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, với sự tham gia của các doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Như Ý)

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng 680.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, trên cơ sở chính sách xây dựng xã hội Nhật Bản trật tự và hài hoà. Hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi lãnh sự, phối hợp chặt chẽ về phòng chống tội phạm.

Bà Sakata Natsuko cho biết, một điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là bài phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cập nhật “Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)” của Nhật Bản, thể hiện sự coi trọng và gắn kết giữa Nhật Bản với khu vực, hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu và thúc đẩy thịnh vượng chung.