Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 tăng 0,84%

Theo Ngọc Vy | 03-05-2026 - 11:15 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Do giá một số nhóm hàng tăng mạnh, đặc biệt là nhóm chất đốt, vật liệu xây dựng, khiến chỉ số CPI tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước.

Nội dung trên được nêu tại báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính).

Cụ thể, so với tháng trước, CPI (chỉ số giá tiêu dùng) tháng 4/2026 tăng 0,84%, trong đó khu vực thành thị tăng 0,83%, khu vực nông thôn tăng 0,86%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Trong đó, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tháng 4/2026 tăng 2,59% so với tháng trước, tác động làm tăng CPI chung 0,59 điểm phần trăm, chủ yếu tăng giá ở một số mặt hàng như: giá dầu hỏa tăng 26,95% theo xu hướng tăng giá năng lượng thế giới; Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 4,11% do chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là giá nguyên, nhiên liệu sản xuất và chi phí vận chuyển.

Bên cạnh đó, nhu cầu xây dựng tăng đã góp phần đẩy giá các loại vật liệu như cát, đá, xi măng, thép, gạch tăng.

Đồng thời, giá gas tăng 35,3%, tác động làm tăng CPI chung 0,46 điểm phần trăm; Giá thuê nhà tăng 0,79% do một số chủ nhà trọ điều chỉnh giá thuê nhằm bù đắp chi phí nâng cấp và cải tạo nhà ở.

Theo đó, giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 1,93% do chi phí nhân công tăng.

Đáng chú ý, trong tháng 4/2026, giá vàng trong nước liên tục suy giảm.

Tính đến ngày 28/4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 4.761,71 USD/ounce, giảm 2,4% so với tháng 3/2026. Trong tháng 4/2026, giá vàng thế giới giảm do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4/2026 giảm 6,71% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá vàng tăng 54,24%; so với tháng 12/2025 tăng 10,83%; bình quân 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 75,13%.

Trong khi đó, giá đô la Mỹ trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới.

Tính đến ngày 27/4, chỉ số USD trên thị trường quốc tế bình quân tháng 4/2026 đạt mức 98,63 điểm, giảm 0,73% so với tháng trước do chiến tranh thương mại leo thang, thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2026.

Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 26.360 VND/USD.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4/2026 tăng 0,17% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng; tăng 1,44% so với cùng kỳ năm trước; giảm 0,31% so với tháng 12/2025; bình quân 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 2,29%.

Tính chung 4 đầu năm, chỉ số CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,25% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung tăng 1,42 điểm phần trăm.

Lạm phát cơ bản tháng 4/2026 tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,99% của CPI bình quân chung do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Theo Ngọc Vy

VTC

