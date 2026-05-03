Cảnh báo rủi ro pháp lý nghiêm trọng từ việc xách hộ hành lý qua đường hàng không

Hành động tưởng chừng như là giúp đỡ người khác bằng việc xách hộ, cầm hộ hành lý tại sân bay có thể đẩy hành khách vào những rủi ro pháp lý đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí là vướng vào vòng lao lý.

Thực tế cho thấy, dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, vẫn có không ít người chủ quan trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm. Vụ việc hơn 11 kg ma túy bao gồm thuốc lắc và ketamine liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển vào Việt Namlà minh chứng rõ nét cho những hệ lụy khôn lường này.

Dẫu vậy, qua ghi nhận ý kiến từ hành khách, vẫn tồn tại tâm lý nể nang người thân quen hoặc chủ quan khi nhận vận chuyển hộ các mặt hàng thông dụng như nước hoa, mỹ phẩm mà không trực tiếp kiểm soát nguồn gốc.

Các cơ quan chức năng khẳng định, việc nhận xách hộ hành lý đồng nghĩa với việc hành khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện sai phạm. Ông Phùng Quang Minh, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, khuyến cáo hành khách tuyệt đối tránh việc mang hộ đồ cho người khác khi không nắm rõ nguồn gốc, đồng thời cần tìm hiểu kỹ quy định về định mức và danh mục hàng cấm của Việt Nam cũng như các nước sở tại.

Trung tá Trần Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Trinh sát Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, chỉ rõ 3 rủi ro lớn khi xách hộ hành lý có dấu hiệu vi phạm gồm: bị tạm giữ hình sự ngay lập tức để phục vụ điều tra làm gián đoạn lịch trình; ảnh hưởng nghiêm trọng đến hồ sơ nhân sự; bị cấm xuất cảnh.

Cơ quan Công an cũng cho biết, theo quy định chi tiết tại thông tư số 14 năm 2026 của Bộ Công an về chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam thì khi xuất, nhập cảnh, mỗi hành khách sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành lý của mình. Cũng theo quy định, hành khách khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh, sẽ phải chủ động kiểm soát hành lý và có nghĩa vụ biết rõ toàn bộ vật phẩm trong hành lý của mình, cả xách tay và ký gửi.



