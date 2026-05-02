Gỡ băn khoăn cho nhóm hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng/năm

Theo quy định mới, ngưỡng doanh thu miễn thuế được nâng từ 500 triệu đồng, lên 1 tỷ đồng.

Với sự thay đổi này, hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng sẽ không phải nộp tờ khai , chỉ nộp thông báo doanh thu cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, thời điểm này đã cận kề hạn chót khai nộp thuế quý I nên nhiều hộ có doanh thu 500 triệu - 1 tỷ đồng đã khai nộp thuế, còn băn khoăn cách xử lý.

Bà Phạm Thị Minh Hiền - Phó trưởng Ban Chính sách và Thuế quốc tế (Cục Thuế, Bộ Tài chính - cho biết, theo quy định tại nghị định Chính phủ mới ban hành, với các hộ kinh doanh tự xác định mức doanh thu dưới 1 tỷ đồng đã kê khai, nộp thuế, sẽ xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định, hoàn trả hoặc bù trừ.

Quý I vừa qua đã có những hộ thuộc nhóm này kê khai, nộp thuế, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn điều chỉnh tờ khai đã nộp. Trường hợp đến cuối năm xác định doanh thu thực tế chưa đến 1 tỷ đồng, hộ kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục hoàn trả số thuế đã nộp theo Thông tư 18 của Bộ Tài chính.

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng.

Cơ quan thuế tại các địa phương cũng đã có hướng dẫn với trường hợp này. Theo Thuế cơ sở 10 tỉnh Bắc Ninh, đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ trên 500 triệu đồng đến không quá 1 tỷ đồng, từ ngày 29/4/2026 được chuyển sang nhóm không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Với nhóm này, nghĩa vụ chính là thực hiện thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng đến cơ quan thuế theo mẫu 01/BK-STK, nộp thông báo doanh thu năm theo mẫu 01/TKN-CNKD và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán theo mẫu S1a-HKD.

Đối với trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống nhưng đã nộp tờ khai quý I/2026 theo mẫu 01/CNKD trên Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng eTax Mobile, cơ quan thuế hướng dẫn hai cách xử lý .

Cách thứ nhất, gửi công văn đề nghị hủy tờ khai thuế đến cơ quan thuế để được hỗ trợ hủy tờ khai trên hệ thống. Cách thứ hai, lập tờ khai bổ sung để điều chỉnh doanh thu về 0 theo quy định.

Ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas - cho biết, với quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm sẽ được miễn cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Nhóm này không phải nộp tờ khai thuế, chỉ cần thực hiện thông báo doanh thu cho cơ quan thuế trước ngày 31/7 đối với hộ mới thành lập trong 6 tháng đầu năm, hoặc trước ngày 31/1 của năm sau.

Ngược lại, nếu doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp tờ khai và nộp thuế theo quy định. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân được tính trên phần doanh thu vượt trên 1 tỷ đồng, còn thuế giá trị gia tăng tính từ đồng doanh thu đầu tiên.

Ngoài ra, Nghị định 141 cũng cho phép hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, nếu có nhu cầu, được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này giúp hộ kinh doanh chủ động hơn trong hoạt động và có thể xuất hóa đơn cho khách hàng là doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh khác.