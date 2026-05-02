Điện lực TPHCM có khuyến cáo quan trọng đến chủ nhà trọ đang thu tiền điện sai quy định

Liên quan đến Nghị định 133/2026/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và sẽ có hiệu lực từ ngày 25-5 tới, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), cho biết thời gian qua tổng công ty đã tích cực triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến và vận động chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê đúng theo quy định.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại một số chủ nhà trọ vì chưa nhận thức đầy đủ quy định về giá bán lẻ điện của Nhà nước đối với người thuê trọ, dẫn đến việc thu tiền điện cao hơn mức quy định.

Đáng chú ý, có nhiều trường hợp chủ nhà trọ gộp các khoản phí sinh hoạt như tiền internet, truyền hình cáp, nước, chi phí sinh hoạt chung, tiền rác… vào tiền điện, khiến người thuê phải trả chi phí hằng tháng ở mức cao.

Điện lực TPHCM đã tuyên truyền, phổ biến và vận động chủ nhà trọ thu tiền điện của người ở trọ đúng giá quy định

Ông Kiên cho biết theo quy định, đối với trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê không phải là một hộ gia đình), nếu hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, chủ nhà hoặc đại diện bên thuê sẽ ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

Đối với trường hợp cho thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, giá điện sẽ được áp dụng theo bậc 3 của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt (từ 101-200 kWh) cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm tại công tơ.

Trường hợp chủ nhà kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, định mức sẽ được xác định căn cứ vào giấy xác nhận tạm trú. Cụ thể, cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện.

Theo đó, 1 người được tính 1/4 định mức, 2 người là 1/2 định mức, 3 người là 3/4 định mức và 4 người là 1 định mức. Khi có thay đổi về số lượng người thuê, chủ nhà có trách nhiệm thông báo cho đơn vị bán điện để điều chỉnh định mức phù hợp.

Theo ông Kiên, để được hướng dẫn áp dụng định mức sử dụng điện sinh hoạt hoặc đăng ký mua điện theo đúng giá bậc thang, người thuê và chủ nhà trọ có thể liên hệ tổng đài 1900545454, truy cập website CSKH https://evnhcmc.vn/; sử dụng ứng dụng EVNHCMC trên thiết bị di động, gửi email về cskh@hcmpc.com.vn; hoặc truy cập fanpage "Tổng công ty Điện lực TPHCM".

Mức xử phạt đối với các hành vi sử dụng điện sai quy định

