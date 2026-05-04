Nội Bài đón lượng khách kỷ lục ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Theo Dương Ngọc | 04-05-2026 - 07:53 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 3-5, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng vận chuyển tăng cao, đạt 117.853 lượt hành khách với 728 lượt chuyến bay cất hạ cánh trong ngày. Trong đó, khách nội địa đạt 70.160 lượt và khách quốc tế đạt 47.693 lượt. Đây là ngày có lượng khách cao nhất đợt nghỉ lễ năm nay, vượt qua ngày 29-4 với 652 lượt chuyến bay và 113.631 lượt hành khách

Khách bay tại Nội Bài ngày 3-5. Ảnh: Phan Công

Lưu lượng hành khách tập trung vào 13 khung giờ cao điểm (gồm 7 khung giờ đi và 6 khung giờ đến), mỗi khung giờ phục vụ trên 2.000 khách.

Nhờ việc phân bổ chuyến bay hợp lý và công tác điều hành, phối hợp giữa các đơn vị tại cảng, hoạt động tại các khu vực làm thủ tục, soi chiếu và trả hành lý diễn ra ổn định, không ghi nhận tình trạng ùn ứ cục bộ.

Sản lượng hành khách và chuyến bay trong cả giai đoạn cao điểm 30-4 năm nay tại Nội Bài tăng khoảng 10-15% so với lịch bay thường lệ.

Dù thị trường có biến động về nguồn cung và giá nhiên liệu khiến một số hãng điều chỉnh tần suất, Nội Bài vẫn ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định, đặc biệt từ các hãng mới và việc gia tăng chuyến bay của các đối tác quốc tế.

Ngày 1-5, Air India chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Hà Nội - Delhi, đánh dấu việc Hà Nội trở thành điểm đến thứ hai của hãng tại Việt Nam sau TPHCM. Đường bay mới được khai thác với tần suất 5 chuyến/tuần, cung cấp hơn 7.000 ghế mỗi tháng, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và công tác giữa Việt Nam và Ấn Độ đang tăng, với mức tăng trưởng ghi nhận khoảng 71% so với cùng kỳ năm trước.

Một số hình ảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài trong ngày 3-5:

Theo Dương Ngọc

