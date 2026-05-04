Không nghỉ lễ, các phường ở Hà Nội ‘chạy nước rút’ GPMB Vành đai 2,5

Chiều 3/5, UBND phường Khương Đình cho biết, công tác GPMB dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng- Nguyễn Trãi được phường triển khai quyết liệt, làm không có ngày nghỉ, ngày lễ. Tính đến, chiều 3/5, diện tích đất đã thu hồi phục vụ dự án đạt 41.308,2 m2 (tương đương 67,83%).

Theo UBND phường Khương Đình, dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.432 tỷ đồng, trong đó, chi phí GPMB chiếm hơn 2.001 tỷ đồng. Tổng diện tích đất cần thu hồi là 60.902,1 m2 liên quan đến 736 trường hợp, gồm 16 tổ chức và 720 hộ gia đình, cá nhân.

Ngày nghỉ, ngày lễ, lãnh đạo phường Khương Đình trực tiếp tới từng nhà tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng và đôn đốc thi công

Dự án đường Vành đai 2,5 được Đảng ủy và chính quyền phường Khương Đình xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, được tập trung chỉ đạo xuyên suốt, kể cả trong kỳ nghỉ lễ.

Ngay trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 , UBND phường đã phân công trách nhiệm cho từng lãnh đạo UBND phường và các phòng, ban, đơn vị liên quan. "Ngày nghỉ nào, Bí thư Đảng ủy Võ Đăng Dũng cùng Chủ tịch UBND phường Nguyễn Sỹ Đoàn cũng xuống trực tiếp nhà dân tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng và đôn đốc tiến độ thi công dự án đường 2,5", ông Trần Phan Mỹ, Phó phòng Kinh tế- Hạ tầng và đô thị phường Khương Đình thông tin.

Cũng theo ông Mỹ, điểm nổi bật là phường đã tổ chức phá dỡ công trình theo hình thức “cuốn chiếu”, bàn giao mặt bằng đến đâu, triển khai phá dỡ ngay đến đó. Cách làm này không chỉ giúp rút ngắn thời gian mà còn tạo sự liên tục trong thi công, hạn chế tình trạng gián đoạn, tồn đọng mặt bằng.

Bên cạnh đó, quá trình phá dỡ được bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, thu gom phế thải đúng quy định.

Cùng với đó, việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phường công khai, minh bạch; công tác tổ chức bốc thăm căn hộ tái định cư được triển khai bài bản, khoa học, bảo đảm công bằng.

Phường Khương Đình đã thu hồi được hơn 67% diện tích đất phục vụ dự án

Áo xanh hỗ trợ GPMB

Tương tự, tại phường Yên Hòa, trong những ngày nghỉ lễ, công tác GPMB dự án đường Vành đai 2,5 vẫn được thực hiện khẩn trương. Trong ngày 1/5, ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường đã đi kiểm tra thực tế tại một số vị trí đang triển khai bàn giao mặt bằng trên địa bàn. Quá trình kiểm tra, ông Nguyễn Quốc Khánh cũng trực tiếp nắm bắt tâm tư, ý kiến của các hộ dân, yêu cầu các tổ công tác tiếp tục kiên trì tuyên truyền, giải thích, tạo sự đồng thuận cao.

Đặc biệt, phường Yên Hòa đã huy động các lực lượng được huy động tối đa để hỗ trợ người dân di dời tài sản, tháo dỡ 348 công trình nhà ở để bàn giao cho dự án.

Đoàn viên thanh niên phường Yên Hòa hỗ trợ người dân di dời tài sản

Đoàn phường Yên Hòa cho biết, thời gian qua đã huy động hàng trăm lượt đoàn viên hỗ trợ người di dời tài sản. Các đoàn viên tham gia tích cực, không ngại khó, ngại khổ được nhân dân đánh giá cao.

Tại phường Thanh Xuân, trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, phường vẫn duy trì lực lượng bám sát địa bàn. Các tổ cơ động cùng lực lượng dân quân thường trực phường tham gia vận chuyển đồ đạc, hỗ trợ tháo dỡ một số hạng mục, đồng thời tuyên truyền, vận động để người dân phối hợp bàn giao mặt bằng.

Trước đó, phường Thanh Xuân đã bàn giao khoảng 8.000m2 mặt bằng đã giải phóng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội, phục vụ thi công Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Đến ngày 30/4, UBND phường Thanh Xuân đã ban hành 360 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, với tổng kinh phí 1.040 tỷ đồng.