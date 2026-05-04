Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách đổ về TPHCM dịp lễ, doanh thu du lịch chạm 8.700 tỉ đồng

Theo Thái Phương - Ảnh: Lam Giang | 04-05-2026 - 09:28 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngành du lịch TPHCM tập trung triển khai các hoạt động kích cầu, công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ du lịch mới góp phần mang về doanh thu "khủng"

Cuối ngày 3-5, Sở Du lịch TPHCM cho biết từ ngày 25-4 đến hết ngày 3-5 (các dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5), khách quốc tế đến thành phố ước đạt 190.000 lượt; khách nội địa ước đạt 1,5 triệu lượt. Tổng thu du lịch dịp này ước đạt 8.700 tỉ đồng.

Để chuẩn bị tốt các hoạt động phục vụ khách du lịch và người dân trong dịp hè nói chung, đặc biệt là cao điểm dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ, 30-4, 1-5, Sở Du lịch TP HCM cho biết trong những ngày đầu tháng 4, ngành du lịch thành phố đã tập trung triển khai các hoạt động kích cầu du lịch, công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ du lịch mới.

Bên cạnh những chương trình du lịch truyền thống, các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động đổi mới sản phẩm theo hướng chuyên đề, gia tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử, kết hợp dịch vụ chất lượng cao và đa dạng phương thức tham quan như đường bộ, đường sông, metro, thể thao, sáng tạo. Các khu du lịch như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên cũng trở thành điểm đến "trốn nóng" trong kỳ nghỉ lễ…

- Ảnh 2.

Du khách tới Thảo Cầm Viên "trốn nóng" trong kỳ nghỉ lễ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều doanh nghiệp lữ hành như Saigontourist, Vietravel, BenThanh Tourist, Vietluxtour, Đất Việt Tour, Vina Group, Tugo, Thuận Phong, 4U Tour, Chim Cánh Cụt Travel, BestPrice Travel… đã triển khai nhiều gói kích cầu với mức ưu đãi đến 41%, giá chỉ từ 599.000 đồng/khách. Nhu cầu đi tour trong nước và nước ngoài của du khách cũng tăng mạnh dịp lễ vừa qua.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 24-4 đến 4-5, DN đã tổ chức phục vụ các dòng khách gồm khách quốc tế đến Việt Nam, khách Việt Nam du lịch nước ngoài và du lịch nội địa. Tổng lượng khách phục vụ đạt 12.660 lượt.

Ở mảng đón khách quốc tế, Lữ hành Saigontourist đã phục vụ 4.660 lượt khách đến Việt Nam, trong đó có hai chuyến tàu biển Star Voyager cập cảng Hạ Long và Đà Nẵng trong hai ngày 28 và 29-4, mang theo 1.500 du khách đến từ Trung Quốc, Singapore; tàu Mein Schiff 6 cập cảng Hạ Long ngày 2-5 đưa 2.460 du khách châu Âu, chủ yếu đến từ Đức và Áo.

- Ảnh 3.

Trình diễn diễu hành xe tăng ở Khu du lịch văn hóa Suối Tiên dịp lễ Giỗ Tổ và lễ 30-4

"Khoảng 2.000 du khách Việt lựa chọn các hành trình từ 4-8 ngày, chủ yếu đi theo nhóm gia đình nhiều thế hệ tới 28 tuyến điểm đến được ưa chuộng gồm Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Bhutan. Ở thị trường nội địa, công ty phục vụ khoảng 1.700 khách lẻ, tập trung vào 16 tuyến du lịch biển và khám phá các điểm đến trong nước" – bà Thanh Trà nói.

Bà Trần Thị Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị và Công nghệ thông tin, Công ty BenThanh Tourist, cho hay dù chi phí vận chuyển, đặc biệt là giá vé máy bay, có xu hướng gia tăng, các chương trình tour của DN vẫn được giữ ở mức ổn định so với cùng kỳ năm trước, góp phần kích cầu du lịch của khách hàng. BenThanh Tourist ghi nhận sức mua tăng trưởng tích cực, tổng lượt khách phục vụ khoảng 9.500 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Ở thị trường nội địa, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, các điểm đến có khí hậu ôn hòa hoặc biển đảo tiếp tục thu hút du khách. Những hành trình đến miền núi phía Bắc, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc… duy trì sức hút ổn định và chủ yếu tập trung ở dòng sản phẩm nghỉ dưỡng ngắn ngày" - bà Linh cho hay.


Theo Thái Phương - Ảnh: Lam Giang

Người Lao Động

Từ Khóa:
du lịch, tphcm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PMI tháng 4 giảm nhẹ, chuyên gia nhận định: Ngành sản xuất Việt Nam đối mặt với áp lực lạm phát cao nhất trong 15 năm

PMI tháng 4 giảm nhẹ, chuyên gia nhận định: Ngành sản xuất Việt Nam đối mặt với áp lực lạm phát cao nhất trong 15 năm Nổi bật

Con số gây chú ý sau 4 ngày du lịch "bùng nổ" ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Con số gây chú ý sau 4 ngày du lịch "bùng nổ" ở Phong Nha - Kẻ Bàng Nổi bật

Không nghỉ lễ, các phường ở Hà Nội ‘chạy nước rút’ GPMB Vành đai 2,5

Không nghỉ lễ, các phường ở Hà Nội ‘chạy nước rút’ GPMB Vành đai 2,5

08:27 , 04/05/2026
Vướng 1 hộ dân, dự án 280 tỷ đồng ở Đà Nẵng 'đứng hình'

Vướng 1 hộ dân, dự án 280 tỷ đồng ở Đà Nẵng 'đứng hình'

07:55 , 04/05/2026
Nội Bài đón lượng khách kỷ lục ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Nội Bài đón lượng khách kỷ lục ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

07:53 , 04/05/2026
Lương cơ sở tăng thế nào trong 16 năm qua?

Lương cơ sở tăng thế nào trong 16 năm qua?

07:26 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên