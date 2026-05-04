Khách đổ về TPHCM dịp lễ, doanh thu du lịch chạm 8.700 tỉ đồng

Cuối ngày 3-5, Sở Du lịch TPHCM cho biết từ ngày 25-4 đến hết ngày 3-5 (các dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5), khách quốc tế đến thành phố ước đạt 190.000 lượt; khách nội địa ước đạt 1,5 triệu lượt. Tổng thu du lịch dịp này ước đạt 8.700 tỉ đồng.

Để chuẩn bị tốt các hoạt động phục vụ khách du lịch và người dân trong dịp hè nói chung, đặc biệt là cao điểm dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ, 30-4, 1-5, Sở Du lịch TP HCM cho biết trong những ngày đầu tháng 4, ngành du lịch thành phố đã tập trung triển khai các hoạt động kích cầu du lịch, công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ du lịch mới.

Bên cạnh những chương trình du lịch truyền thống, các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động đổi mới sản phẩm theo hướng chuyên đề, gia tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử, kết hợp dịch vụ chất lượng cao và đa dạng phương thức tham quan như đường bộ, đường sông, metro, thể thao, sáng tạo. Các khu du lịch như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên cũng trở thành điểm đến "trốn nóng" trong kỳ nghỉ lễ…

Du khách tới Thảo Cầm Viên "trốn nóng" trong kỳ nghỉ lễ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều doanh nghiệp lữ hành như Saigontourist, Vietravel, BenThanh Tourist, Vietluxtour, Đất Việt Tour, Vina Group, Tugo, Thuận Phong, 4U Tour, Chim Cánh Cụt Travel, BestPrice Travel… đã triển khai nhiều gói kích cầu với mức ưu đãi đến 41%, giá chỉ từ 599.000 đồng/khách. Nhu cầu đi tour trong nước và nước ngoài của du khách cũng tăng mạnh dịp lễ vừa qua.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 24-4 đến 4-5, DN đã tổ chức phục vụ các dòng khách gồm khách quốc tế đến Việt Nam, khách Việt Nam du lịch nước ngoài và du lịch nội địa. Tổng lượng khách phục vụ đạt 12.660 lượt.

Ở mảng đón khách quốc tế, Lữ hành Saigontourist đã phục vụ 4.660 lượt khách đến Việt Nam, trong đó có hai chuyến tàu biển Star Voyager cập cảng Hạ Long và Đà Nẵng trong hai ngày 28 và 29-4, mang theo 1.500 du khách đến từ Trung Quốc, Singapore; tàu Mein Schiff 6 cập cảng Hạ Long ngày 2-5 đưa 2.460 du khách châu Âu, chủ yếu đến từ Đức và Áo.

Trình diễn diễu hành xe tăng ở Khu du lịch văn hóa Suối Tiên dịp lễ Giỗ Tổ và lễ 30-4

"Khoảng 2.000 du khách Việt lựa chọn các hành trình từ 4-8 ngày, chủ yếu đi theo nhóm gia đình nhiều thế hệ tới 28 tuyến điểm đến được ưa chuộng gồm Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Bhutan. Ở thị trường nội địa, công ty phục vụ khoảng 1.700 khách lẻ, tập trung vào 16 tuyến du lịch biển và khám phá các điểm đến trong nước" – bà Thanh Trà nói.

Bà Trần Thị Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị và Công nghệ thông tin, Công ty BenThanh Tourist, cho hay dù chi phí vận chuyển, đặc biệt là giá vé máy bay, có xu hướng gia tăng, các chương trình tour của DN vẫn được giữ ở mức ổn định so với cùng kỳ năm trước, góp phần kích cầu du lịch của khách hàng. BenThanh Tourist ghi nhận sức mua tăng trưởng tích cực, tổng lượt khách phục vụ khoảng 9.500 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Ở thị trường nội địa, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, các điểm đến có khí hậu ôn hòa hoặc biển đảo tiếp tục thu hút du khách. Những hành trình đến miền núi phía Bắc, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc… duy trì sức hút ổn định và chủ yếu tập trung ở dòng sản phẩm nghỉ dưỡng ngắn ngày" - bà Linh cho hay.



