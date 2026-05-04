Mới đây, trên các nền tảng MXH của Gia đình Cam Cam do Kiến Hoàng và Heo Mi nhon (Loan Hoàng) sở hữu, bất ngờ đưa ra thông báo khẩn khiến dân tình dành nhiều sự quan tâm.

Theo đó, Kiên Hoàng cho biết thời gian gần đây phát hiện một cá nhân thuộc nhân sự nội bộ đã thực hiện các giao dịch không đúng quy trình, gây ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của công ty. Do đó, cặp đôi phải đưa ra thông báo để gửi tới các quý khách hàng, đối tác kiểm tra kỹ các thông tin, giao dịch trong quá trình làm việc.

Dù không cập nhật quá chi tiết về sự việc song Kiên Hoàng cho hay sự việc hiện vẫn đang trong quá trình xử lý. Thời gian này, mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và được nhân sự mới tiếp nhận.

Chi tiết thông báo từ Gia đình Cam Cam:

THÔNG BÁO KHẨN Kính gửi: Quý Đối tác, Khách hàng và Các Agency. Gia Đình Cam Cam xin thông báo về một sự việc nghiêm trọng liên quan đến tính minh bạch và nguyên tắc hoạt động của công ty cụ thể như sau: Qua quá trình rà soát, chúng tôi xác định có một cá nhân là nhân sự nội bộ của công ty đã lợi dụng vị trí công việc để thực hiện các giao dịch không đúng quy trình, tự ý sử dụng danh nghĩa công ty để thỏa thuận và ký kết các hợp đồng dưới hình thức cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và lợi ích hợp pháp của công ty. Bằng văn bản này, chúng tôi chính thức khẳng định: Công ty không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào khác ngoài ông Hoàng Tuấn Kiên và bà Hoàng Thanh Loan là đại diện hợp pháp của thương hiệu Gia Đình Cam Cam, cũng như cá nhân của ông Hoàng Tuấn Kiên (tức Kiên Hoàng) và bà Hoàng Thanh Loan (tức Loan Hoàng). Công ty không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào khác được phép đại diện công ty để ký kết hợp đồng và thực hiện giao dịch ngoài hệ thống quy trình chính thức của công ty. Mọi hợp tác hợp pháp với công ty tại Việt Nam đều phải được xác nhận thông qua pháp nhân công ty, với đầy đủ hồ sơ, chứng từ và xác nhận chính thức. Thương hiệu “Gia đình Cam Cam” đã được chúng tôi đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi sử dụng trái phép dưới bất kỳ hình thức nào đều không được công nhận. Chúng tôi đặc biệt lưu ý và khuyến nghị: Quý Đối tác, Khách hàng và Các Agency không thực hiện các giao dịch dưới hình thức cá nhân. Trong trường hợp Quý Vị có bất kỳ nghi vấn hoặc đã từng phát sinh giao dịch chưa rõ ràng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xác minh. Chúng tôi đang tiến hành các biện pháp xử lý cần thiết theo quy định nội bộ và pháp luật đối với hành vi vi phạm nêu trên, đồng thời bảo lưu toàn bộ quyền pháp lý liên quan. Các hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và được tiếp nhận bởi nhân sự mới. Chúng tôi cam kết minh bạch, chuyên nghiệp và luôn đặt quyền lợi của quý Khách Hàng, Đối Tác, Các Agency lên hàng đầu. Trân trọng thông báo, Gia Đình Cam Cam.

Hiện tại, sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý từ dư luận.

Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon có tên đầy đủ là Hoàng Tuấn Kiên và Hoàng Thanh Loan, cùng sinh năm 1991 và đều có xuất phát điểm là hot boy, hot girl. Cặp đôi chính thức về chung nhà vào năm 2015 và có con gái - Cam Cam. Cũng từ đây, cả hai xây dựng kênh YouTube riêng đặt tên là Gia đình Cam Cam để cập nhật về cuộc sống đời thường, chia sẻ lifestyle, vlog về gia đình.

Hiện tại, kênh YouTube Gia đình Cam Cam đã có hơn 1 triệu người đăng ký, con số này ở Instagram là gần 510k. Các tài khoản cá nhân của Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon cũng có lượng người theo dõi lớn, dao động từ 800 - 900k người theo dõi.

Bên cạnh công việc sáng tạo nội dung, Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon cũng được biết đến là những influencer có độ nổi tiếng lâu năm trong ngành. Cặp đôi thường cùng nhau tham gia làm mẫu ảnh, chụp cho nhãn hàng, được booking quảng cáo,... Ngoài ra, hai vợ chồng Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon còn hoạt động năng nổ trong lĩnh vực kinh doanh.

Cặp đôi sở hữu một shop thời trang có tiền ở Hà Nội, làm bất động sản, đầu tư,... Chính vì vậy nguồn thu nhập của Gia đình Cam Cam được dân tình đồn đoán là rất “khủng”. Cả hai cũng có cuộc sống sung túc, ổn định và duy trì lối sống đáng ngưỡng mộ. Phần lớn những ai theo dõi kênh của cặp đôi từ lâu đều dành sự yêu thích, nể phục vì cả Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon đều rất chăm chỉ, nỗ lực và biết nắm bắt cơ hội để phát triển xa hơn.