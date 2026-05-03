Tài khoản chủ công ty lương thực phát sinh 211 triệu đồng chuyển khoản với 1 Đại uý: Công an và Agribank vào cuộc xác minh

Đinh Anh | 03-05-2026 - 15:48 PM | Sống

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ giao dịch.

Mới đây, Phó trưởng Công an xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện hoàn trả hơn 211 triệu đồng cho người dân chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Theo đó, vào ngày 16/4, Đại úy Phùng Thanh Anh Hưng - Phó Trưởng Công an xã Bình Thành bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo biến động số dư từ ngân hàng Agribank với nội dung đã nhận được số tiền 211.383.000 đồng từ tài khoản lạ không rõ thông tin. Nhận thấy đây có thể là một trường hợp chuyển tiền nhầm, Đại úy ngay lập tức báo cáo sự việc với Chỉ huy đơn vị là đồng chí Trưởng Công an xã Bình Thành nắm và chủ động liên hệ phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh xã Thạnh Hóa để có biện pháp xác minh, tìm kiếm chủ nhân số tiền chuyển nhầm để hoàn trả.

Sau thời gian ngắn rà soát, xác minh, cơ quan chức năng đã xác định được người chuyển nhầm tiền là ông Bùi Văn Đông (56 tuổi, ngụ xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh) hiện là người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH LƯƠNG THỰC BÙI TIẾN ĐẠT.

Đến 16h ngày 29/4, tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Thạnh Hóa dưới sự chứng kiến của đại điện ngân hàng Agribank, Chỉ huy Công an xã Bình Thành, đồng chí Phùng Thanh Anh Hưng đã hoàn trả lại đầy đủ số tiền cho ông Bùi Văn Đông.

Phó trưởng Công an xã Bình Thành hoàn trả lại số tiền lại số tiền chuyển nhầm cho người dân. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh.

Ông Đông cho biết do trong quá trình thao tác chuyển khoản thanh toán đã nhầm lẫn số tài khoản và sơ ý không kiểm tra dẫn đến chuyển nhầm vào tài khoản trên. Sau khi chuyển nhầm, ông rất lo lắng, hoang mang và nghĩ là khó lấy lại được, nay được hoàn trả lại số tiền nên ông rất vui mừng, xúc động. Qua sự việc ông rất trân quý trước tính tình trung thực, chính trực, liêm khiết và trách nhiệm của Đại úy Phùng Thanh Anh Hưng thật sự xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

