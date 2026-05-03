Người đàn ông 35 tuổi ăn 50 quả trứng lòng đào trong nửa tháng để kiểm soát cân nặng: Bác sĩ cảnh báo!

Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Dương (Chiết Giang, Trung Quốc) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 35 tuổi với biểu hiện đau vùng bụng phải và sốt nhiều ngày không dứt.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy gan phải của bệnh nhân xuất hiện một ổ áp xe đường kính khoảng 5cm. Người bệnh lập tức được chuyển sang khoa ngoại gan mật để điều trị.

Tuy nhiên, điều bất thường là dù đã dùng kháng sinh, tình trạng sốt của nam bệnh nhân này vẫn kéo dài, không có dấu hiệu thuyên giảm.

Nguyên nhân bất ngờ: Ăn trứng lòng đào để giữ dáng

Trong quá trình khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có chế độ ăn uống đặc biệt: gần như loại bỏ tinh bột, chỉ ăn ức gà, rau xanh và trứng để kiểm soát cân nặng. Điều đáng chú ý là người đàn ông coi trứng là thực phẩm cung cấp protein chính trong bữa ăn thường nhật.

Mỗi ngày, anh ăn 3-4 quả trứng, chủ yếu là trứng lòng đào. Đây là loại trứng có lòng trắng vừa chín, lòng đỏ vẫn còn chảy.

Trong vòng nửa tháng, tổng số trứng lòng đào mà bệnh nhân tiêu thụ lên tới 40-50 quả.

Ban đầu, anh cho rằng đây là chế độ ăn lành mạnh, thậm chí còn giúp cơ thể khỏe hơn và cải thiện hiệu suất tập luyện.

Sốt cao 39,5°C, phát hiện áp xe gan

Sau khoảng hơn 2 tuần, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng:

Đau vùng bụng phải

Mệt mỏi tăng dần

Sốt cao, có lúc lên tới 39,5°C

Kết quả chụp CT cho thấy gan có ổ tổn thương chứa mủ. Dù được chẩn đoán áp xe gan và điều trị kháng sinh, tình trạng vẫn không cải thiện, cân nặng giảm nhanh chóng.

Phát hiện "thủ phạm" là ký sinh trùng amip

Sau khi làm các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện trong ổ mủ có sự hiện diện của amip (Entamoeba histolytica) - một loại ký sinh trùng gây bệnh.

Bác sĩ Lữ Vân Tiêu, Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Dương, bác sĩ điều trị cho nam bệnh nhận kết luận đây chính là nguyên nhân dẫn đến áp xe gan do amip.

Theo các bác sĩ, ký sinh trùng này lây qua đường ăn uống, khi con người sử dụng thực phẩm hoặc nước bị nhiễm bẩn.

Trong trường hợp này, trứng chưa được nấu chín kỹ có thể là nguồn lây nhiễm. Các bào nang ký sinh trùng bám trên vỏ trứng không bị tiêu diệt khi chế biến ở nhiệt độ thấp, từ đó xâm nhập vào cơ thể.

Vì sao trứng lòng đào tiềm ẩn rủi ro?

Trứng lòng đào thường được chế biến ở nhiệt độ khoảng 60°C, đủ làm đông lòng trắng nhưng không đủ để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn và ký sinh trùng.

Khi ăn phải trứng nhiễm bẩn có thể đối mặt với các nguy cơ: Ký sinh trùng có thể đi vào đường ruột, xuyên qua thành ruột rồi theo máu đến gan. Gây viêm và hình thành ổ áp xe.

Sau khi xác định đúng nguyên nhân, bác sĩ đã điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp với ký sinh trùng. Chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng viêm giảm rõ rệt, cơn đau bụng thuyên giảm.

Hiện bệnh nhân đã được xuất viện.

Chuyên gia cảnh báo: Nên ăn trứng chín hoàn toàn

Giáo sư Phạm Chí Hồng, Học viện Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết: "Trứng được sinh ra từ lỗ huyệt của gà, nên vỏ trứng rất dễ bị nhiễm vi khuẩn, đặc biệt là salmonella, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm".

Thực tế, ở châu Âu và Mỹ từng có nhiều đợt thu hồi trứng quy mô lớn do nhiễm khuẩn này. Do đó, không nên để vỏ trứng tiếp xúc với thực phẩm khác. Sau khi cầm vỏ trứng cần rửa tay ngay. Trứng sống phải được bảo quản lạnh, tránh lây nhiễm chéo

Do đó, phần lớn chuyên gia vẫn khuyến cáo nên ăn trứng chín để đảm bảo an toàn. Đặc biệt với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người bệnh.

Bên cạnh đó, protein trong trứng chín có khả năng hấp thu trên 95%, trong khi trứng sống chỉ khoảng 50%. Lòng trắng trứng sống chứa chất ức chế enzyme tiêu hóa protein. Ngoài ra, trứng lòng đào còn chứa avidin, đây là chất gắn với biotin (vitamin B7), làm giảm khả năng hấp thu vitamin này.

Chỉ khi trứng được nấu chín, các chất này mới bị phá hủy, giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng hiệu quả.

Khuyến nghị

Nên ăn trứng đã nấu chín hoàn toàn (cả lòng trắng và lòng đỏ đông lại)

Hạn chế ăn trứng sống hoặc lòng đào

Đặc biệt tránh sử dụng cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có sức đề kháng yếu

Có thể nói rằng, trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, đặc biệt là ăn sống hoặc chưa chín kỹ, có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Trong trường hợp này, thói quen ăn trứng lòng đào để giữ dáng đã khiến người đàn ông phải trả giá bằng một đợt nhiễm trùng nghiêm trọng.