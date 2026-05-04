Tài khoản của 1 hộ kinh doanh tại Quảng Ninh phát sinh giao dịch 35 triệu đồng: Công an làm việc với người chuyển khoản

Đinh Anh | 04-05-2026 - 16:02 PM | Sống

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Khánh Công, tỉnh Thái Nguyên và Công an phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh.

Mới đây, Công an phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhận được thư cảm ơn của chị Trần Thị Trang (trú tại tổ 2, khu Nam Sơn 2, phường Cửa Ông) về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hỗ trợ công dân nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Theo nội dung thư, ngày 13/4, bà Lưu Thị Tình (trú tại tỉnh Thái Nguyên), là bác của chị Trang, đã chuyển nhầm số tiền 35 triệu đồng vào tài khoản của một hộ kinh doanh phở trên địa bàn phường Cẩm Phả. Sau khi phát hiện sự việc, bà Tình đã trình báo Công an xã Khánh Công, tỉnh Thái Nguyên để được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Khánh Công đã xác minh ban đầu, hướng dẫn bà Tình làm giấy ủy quyền cho chị Trang liên hệ với Công an phường Cẩm Phả để giải quyết. Khi đến trình bày vụ việc, chị Trang đã được cán bộ Công an phường hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục cần thiết, qua đó nhanh chóng nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Công dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm tại Công an phường Cẩm Phả. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, tận tình của lực lượng Công an cơ sở, chị Trang đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cẩm Phả.

Việc làm trên không chỉ giúp người dân giải quyết kịp thời sự cố trong giao dịch tài chính mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng Nhân dân.

Qua vụ việc, Công an phường Cẩm Phả khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, số tiền và nội dung trước khi xác nhận. Trường hợp chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng, lưu giữ chứng từ và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ﻿

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

