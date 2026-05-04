Cao Thị Hoàn – Nữ CEO trẻ bản lĩnh và nhân ái

Nền tảng tư duy kỹ thuật và bước ngoặt Nam tiến khởi nghiệp

Sinh ra tại vùng đất Phú Lệ (Thanh Hóa), Cao Thị Hoàn sớm bộc lộ tinh thần tự lập và sự bền bỉ. Cô lựa chọn theo đuổi ngành Hóa học tại một Học viện Kỹ thuật – môi trường vốn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và tính kỷ luật cao. Những năm tháng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã rèn luyện cho cô tư duy logic, khả năng phân tích dữ liệu và tinh thần chịu trách nhiệm trước mọi quy trình. Đây chính là "mã gen" quan trọng giúp cô xây dựng hệ thống vận hành chuẩn y khoa sau này.

Năm 2019, cô quyết định rời bỏ vùng an toàn để Nam tiến, bắt đầu lại từ con số 0 với vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng. Thay vì coi đây là bước lùi, cô xem đó là lớp học thực tế để thấu hiểu sâu sắc tâm lý khách hàng và quy trình vận hành cốt lõi của một doanh nghiệp. Khát vọng thay đổi không dừng lại ở suy nghĩ, mà được cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt, giúp cô nhanh chóng tích lũy năng lực điều hành thực chiến.

Shinhan Beauty Center - Điểm đến làm đẹp của hàng triệu khách hàng

Từ nền tảng tích lũy, Cao Thị Hoàn trực tiếp sáng lập và điều hành Shinhan Beauty Center. Tính đến hiện tại, hệ thống đã phát triển mạnh mẽ với 18 chi nhánh trên toàn quốc. Điểm khác biệt trong chiến lược của cô là ưu tiên sự chuẩn hóa vận hành và kiểm soát chất lượng đồng bộ thay vì mở rộng nóng. Mọi quy trình dịch vụ tại hệ thống đều được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn y khoa khắt khe, đảm bảo trải nghiệm an toàn và nhất quán cho khách hàng.

Không gian sang trọng và đẳng cấp tại chi nhánh của Hệ thống Shinhan Beauty Center.

Số: 803/CT-GPHD

Địa chỉ hoạt động: 219 đường 3/2, phường Tân An, thành phố Cần Thơ

Thời gian làm việc: 11h30 – 13h00; 17h00 – 20h00; Thứ 7 và Chủ nhật (8h00 – 20h00)

Triết lý lãnh đạo đồng hành và trách nhiệm với cộng đồng

Trong vai trò điều hành, Cao Thị Hoàn không lựa chọn cách quản trị áp đặt. Cô xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên sự lắng nghe, đồng hành và chịu trách nhiệm cùng đội ngũ. Với cô, "thành nhân trước khi thành công" là kim chỉ nam trong mọi quyết định. Cô tin rằng sức mạnh nội tại của doanh nghiệp nằm ở sự phát triển của từng cá nhân trong hệ thống, từ đó tạo ra giá trị bền vững cho thị trường.

Với chiến lược tăng trưởng bền vững và kỷ luật trong vận hành, nữ CEO đã đưa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều giải thưởng danh giá.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, nữ CEO đặc biệt tâm huyết với các dự án phụng sự xã hội. Đi lên từ gian khó, cô dành nhiều nguồn lực cho các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ trẻ em tại các mái ấm và những hoàn cảnh kém may mắn. Với Cao Thị Hoàn, thành công không chỉ được đo bằng quy mô doanh nghiệp hay con số doanh thu, mà còn nằm ở những giá trị tích cực lan tỏa đến cộng đồng.

Hình mẫu doanh nhân kiến tạo và thông điệp cho thế hệ trẻ

Sự kết hợp giữa tư duy logic của một kỹ sư và bản lĩnh của một nhà điều hành giúp Cao Thị Hoàn khẳng định hình ảnh một doanh nhân hiện đại: quyết liệt, thực tế và tử tế. Cô không xây dựng thương hiệu bằng những tuyên ngôn hào nhoáng, mà bằng hiệu quả thực tiễn và đạo đức nghề nghiệp minh bạch.

Shinhan Beauty Center hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế.

Thông qua hành trình của mình, cô mong muốn khuyến khích thế hệ trẻ tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, không ngừng trau dồi tri thức và giữ vững tinh thần trách nhiệm. Các hoạt động của cô cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh doanh bền vững và tinh thần cống hiến, góp phần tạo nên một thế hệ lãnh đạo trẻ kiến tạo những giá trị dài hạn cho đất nước.