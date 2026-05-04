Lời khuyên cho các gia đình hay đóng cửa kín mít khi bật điều hòa

Việc đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa từ lâu được xem là thói quen giúp giữ lạnh và tiết kiệm điện trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, liệu cách làm phổ biến này có thực sự hiệu quả và tốt cho sức khỏe như nhiều người vẫn nghĩ?

Về nguyên lý, điều hòa hoạt động bằng cách làm mát không khí và phân phối luồng khí lạnh tới những vùng có nhiệt độ cao hơn trong phòng. Quá trình này diễn ra theo thời gian, cho đến khi nhiệt độ toàn bộ không gian đạt mức cài đặt. Việc đóng cửa giúp hạn chế thất thoát khí lạnh ra bên ngoài, từ đó hỗ trợ thiết bị làm mát nhanh hơn trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, nếu duy trì trạng thái kín hoàn toàn trong thời gian dài, căn phòng có thể phát sinh những vấn đề không mong muốn. Khi không khí bị giữ lại, áp suất trong phòng có xu hướng tăng lên, khiến luồng khí lạnh bị đẩy ra ngoài qua các khe hở nhỏ ở cửa sổ, tường hay trần nhà. Điều này vô hình trung làm giảm hiệu quả làm mát và gây lãng phí điện năng.

Không chỉ vậy, khi nhiệt độ trong phòng đã đạt mức cài đặt, điều hòa sẽ giảm hoặc tạm ngừng hoạt động. Lúc này, nếu không có sự trao đổi không khí với bên ngoài, môi trường trong phòng dễ trở nên bí bách, thiếu oxy và tích tụ các chất ô nhiễm.

Một số nghiên cứu cho thấy không khí trong phòng kín sử dụng điều hòa có thể ô nhiễm hơn nhiều lần so với ngoài trời. Việc ở lâu trong không gian như vậy dễ gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi, thậm chí ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Vì thế, nếu cảm thấy bí bức và mệt mỏi sau khoảng 1-2 tiếng đóng kín cửa và bật điều hòa, mọi người có thể định kỳ mở cửa phòng trong thời gian ngắn khoảng vài chục giây nhằm tạo điều kiện trao đổi không khí. Ngoài ra, có thể tận dụng các khe thông gió nhỏ hoặc bật quạt để tăng khả năng lưu thông không khí, giúp môi trường trong phòng luôn dễ chịu hơn.

Bên cạnh đó, việc ở liên tục trong phòng điều hòa suốt nhiều giờ cũng không được khuyến khích. Ban ngày, sau khoảng 2-3 tiếng, bạn nên ra ngoài môi trường tự nhiên một lần để cơ thể thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ, hạn chế các tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Lưu ý để sử dụng điều hòa hiệu quả và tiết kiệm điện hơn

Để sử dụng điều hòa hiệu quả, tiết kiệm điện và đảm bảo độ bền thiết bị, bạn nên lưu ý một số nguyên tắc quan trọng dưới đây:

Chọn công suất phù hợp với diện tích phòng

Hãy ưu tiên lựa chọn điều hòa đúng với diện tích sử dụng. Trung bình, mỗi m² cần khoảng 600 BTU để làm mát, và có thể tăng thêm nếu phòng có trần cao hoặc nhiều ánh nắng. Tránh mua máy công suất quá lớn so với nhu cầu, vì dù làm lạnh nhanh nhưng lại không đủ thời gian hút ẩm, khiến không gian dễ ẩm và gây cảm giác oi bức.

Một số gia đình tiết kiệm bằng cách mở cửa giữa các phòng để hơi mát từ phòng này có thể lan sang phòng khác. Tuy nhiên, nếu điều hòa không đủ công suất cho diện tích lớn, điều này có thể gây ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị.

Cài đặt nhiệt độ hợp lý

Đừng hạ nhiệt độ xuống quá thấp với hy vọng làm mát nhanh hơn. Thực tế, điều hòa làm lạnh với tốc độ gần như cố định, còn mức nhiệt cài đặt chỉ quyết định khi nào máy dừng. Việc đặt nhiệt độ quá thấp không giúp phòng mát nhanh hơn mà còn khiến máy tiêu tốn nhiều điện và dễ hư hỏng.

Kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát

Bạn nên bật thêm quạt khi dùng điều hòa để giúp luồng khí lạnh lan tỏa đều khắp phòng. Không khí lưu thông tốt cũng giúp cơ thể cảm thấy mát hơn, nhờ đó có thể tăng nhiệt độ điều hòa mà vẫn dễ chịu, góp phần giảm chi phí điện.

Vệ sinh lưới lọc định kỳ

Hãy làm sạch bộ lọc gió thường xuyên để đảm bảo hiệu suất hoạt động. Bụi bẩn tích tụ sẽ cản trở luồng không khí, khiến máy phải hoạt động vất vả hơn và tiêu tốn nhiều điện năng. Nếu sử dụng điều hòa hàng ngày, bạn nên vệ sinh bộ lọc mỗi tháng một lần; nếu ít dùng, có thể giãn ra khoảng 2–3 tháng.

Bảo trì thiết bị theo định kỳ

Đừng bỏ qua việc kiểm tra và bảo dưỡng điều hòa trước mỗi mùa nóng. Việc này giúp máy vận hành ổn định, làm mát nhanh và tiết kiệm điện hơn. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như tiếng ồn lạ hay rò rỉ nước, bạn nên xử lý sớm để tránh hỏng hóc nghiêm trọng.

Hạn chế các nguồn phát nhiệt trong phòng

Khi bật điều hòa, bạn nên giảm thiểu các nguồn sinh nhiệt như ánh nắng trực tiếp, thiết bị điện tử, bếp nấu hay lò nướng. Những yếu tố này làm tăng nhiệt độ phòng, buộc điều hòa phải hoạt động nhiều hơn, từ đó tiêu tốn điện năng và giảm hiệu quả làm mát.

Áp dụng đúng những nguyên tắc trên không chỉ giúp không gian luôn mát mẻ, dễ chịu mà còn góp phần tiết kiệm chi phí và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)