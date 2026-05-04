Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho hàng trăm nghìn người dân trên cả nước

Theo Huỳnh Duy | 04-05-2026 - 08:00 AM | Sống

Thời gian thực hiện chương trình từ 30/4 đến 31/12/2030.

Chính phủ đã phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, với một trong những mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo trên phạm vi cả nước.

Theo quyết định ban hành ngày 1/5, các đối tượng được thụ hưởng gồm hộ nghèo, cận nghèo tại xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khu vực bãi ngang, ven biển, hải đảo; cũng như các nhà giàn trên biển. Thời gian triển khai chương trình kéo dài từ ngày 30/4 đến hết 31/12/2030.

Từ 30/4 đến hết 31/12, Chính phủ sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ trường hợp đã được hỗ trợ thiết bị từ trước đó. (Ảnh minh hoạ)

Điều kiện để nhận hỗ trợ là các hộ chưa từng được cấp thiết bị từ các chương trình trước đó, đồng thời chưa nhận hỗ trợ học trực tuyến từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” kể từ năm 2021. Trường hợp hộ gia đình đã có thiết bị hoặc có nhu cầu tự trang bị, chương trình có thể hỗ trợ một phần kinh phí, tối đa 500.000 đồng.

Không chỉ dừng ở việc cung cấp thiết bị, chương trình còn đặt mục tiêu phát triển đồng bộ hạ tầng viễn thông. Theo đó, toàn bộ các thôn đã có điện thuộc các khu vực đặc biệt khó khăn sẽ được đảm bảo cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và Internet băng rộng cố định.

Các cơ sở giáo dục như trường mầm non, phổ thông và trạm y tế xã nếu có nhu cầu cũng được hỗ trợ kết nối Internet băng rộng cố định, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Đối với các thôn, bản chưa được phủ sóng viễn thông di động hoặc Internet băng rộng cố định, người dân sẽ được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp. Trong khi đó, toàn bộ ngư dân hoạt động trên các tàu, thuyền đánh bắt trên biển, nếu có nhu cầu, cũng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải.

Trước đó, trong giai đoạn đến năm 2025, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã đặt mục tiêu hỗ trợ 800.000 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các nhóm yếu thế khác tiếp cận thiết bị số. Trong đó, 400.000 hộ được cấp máy tính bảng, 400.000 hộ được hỗ trợ một phần kinh phí để mua điện thoại thông minh.

Việc phân bổ thiết bị trong giai đoạn trước được thực hiện theo từng địa phương, căn cứ vào tỷ lệ hộ nghèo chưa sở hữu điện thoại thông minh, qua đó hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Người dân sống tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng nhận tin vui từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
tin vui

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ đam mê làm phim đến tấm vé nghiên cứu vũ trụ tại Đại học Cambridge

Từ đam mê làm phim đến tấm vé nghiên cứu vũ trụ tại Đại học Cambridge Nổi bật

Công an cảnh báo khẩn tới tất cả những ai giao dịch mua bán bất động sản

Công an cảnh báo khẩn tới tất cả những ai giao dịch mua bán bất động sản Nổi bật

Học sinh Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) liên tiếp nhận thư mời từ các đại học danh giá

Học sinh Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) liên tiếp nhận thư mời từ các đại học danh giá

08:00 , 04/05/2026
Nhắc nhở: 5 loại đồ uống thường ngày đang ngấm ngầm "tăng" axit uric vào cơ thể, loại đầu chẳng ai ngờ tới

Nhắc nhở: 5 loại đồ uống thường ngày đang ngấm ngầm "tăng" axit uric vào cơ thể, loại đầu chẳng ai ngờ tới

07:15 , 04/05/2026
5 điều người EQ thấp thường làm ở văn phòng ngay sau kỳ nghỉ lễ

5 điều người EQ thấp thường làm ở văn phòng ngay sau kỳ nghỉ lễ

07:07 , 04/05/2026
Người dùng sẽ được nhận tích xanh Facebook miễn phí?

Người dùng sẽ được nhận tích xanh Facebook miễn phí?

06:35 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên