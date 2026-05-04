Tin vui cho hàng trăm nghìn người dân trên cả nước

Chính phủ đã phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, với một trong những mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo trên phạm vi cả nước.

Theo quyết định ban hành ngày 1/5, các đối tượng được thụ hưởng gồm hộ nghèo, cận nghèo tại xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khu vực bãi ngang, ven biển, hải đảo; cũng như các nhà giàn trên biển. Thời gian triển khai chương trình kéo dài từ ngày 30/4 đến hết 31/12/2030.

Từ 30/4 đến hết 31/12, Chính phủ sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ trường hợp đã được hỗ trợ thiết bị từ trước đó. (Ảnh minh hoạ)

Điều kiện để nhận hỗ trợ là các hộ chưa từng được cấp thiết bị từ các chương trình trước đó, đồng thời chưa nhận hỗ trợ học trực tuyến từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” kể từ năm 2021. Trường hợp hộ gia đình đã có thiết bị hoặc có nhu cầu tự trang bị, chương trình có thể hỗ trợ một phần kinh phí, tối đa 500.000 đồng.

Không chỉ dừng ở việc cung cấp thiết bị, chương trình còn đặt mục tiêu phát triển đồng bộ hạ tầng viễn thông. Theo đó, toàn bộ các thôn đã có điện thuộc các khu vực đặc biệt khó khăn sẽ được đảm bảo cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và Internet băng rộng cố định.

Các cơ sở giáo dục như trường mầm non, phổ thông và trạm y tế xã nếu có nhu cầu cũng được hỗ trợ kết nối Internet băng rộng cố định, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Đối với các thôn, bản chưa được phủ sóng viễn thông di động hoặc Internet băng rộng cố định, người dân sẽ được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp. Trong khi đó, toàn bộ ngư dân hoạt động trên các tàu, thuyền đánh bắt trên biển, nếu có nhu cầu, cũng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải.

Trước đó, trong giai đoạn đến năm 2025, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã đặt mục tiêu hỗ trợ 800.000 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các nhóm yếu thế khác tiếp cận thiết bị số. Trong đó, 400.000 hộ được cấp máy tính bảng, 400.000 hộ được hỗ trợ một phần kinh phí để mua điện thoại thông minh.

Việc phân bổ thiết bị trong giai đoạn trước được thực hiện theo từng địa phương, căn cứ vào tỷ lệ hộ nghèo chưa sở hữu điện thoại thông minh, qua đó hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.