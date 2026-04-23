Tin vui: Chỉ 2 ngày nữa, toàn bộ người dân Hà Nội được miễn phí dịch vụ này

Theo báo Nhân dân, ngày 23/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất lựa chọn phương án 2 theo đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội về việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong các dịp nghỉ lễ sắp tới.

Cụ thể, phạm vi áp dụng đối với 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị, gồm tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn-ga Hà Nội (đoạn trên cao). Đối tượng áp dụng là toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên các tuyến nêu trên.

Ảnh minh họa

Thời gian thực hiện trong 7 ngày, chia làm 2 đợt:

- Đợt 1 từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4/2026 (dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương);

- Đợt 2 từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2026 (dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5).

Về cách thức tổ chức thực hiện, đối với xe buýt, hành khách được phát vé lượt theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền; riêng các tuyến thí điểm vé điện tử sẽ phát vé lượt điện tử qua thiết bị POS. Các doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm thống kê, bảo đảm tính chính xác số lượng vé đã phát trong thời gian miễn phí.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được cấp vé “0 đồng” theo nhu cầu chuyến tại quầy hoặc thông qua các ứng dụng của Hà Nội Metro. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội chịu trách nhiệm thống kê, xác nhận số lượng vé miễn phí đã phát hành.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến hỗ trợ kinh phí khoảng 16,2 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách trợ giá vận tải công cộng năm 2026. Các đơn vị vận tải có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đầy đủ sản lượng hành khách làm cơ sở thanh quyết toán.

Tổng hợp﻿