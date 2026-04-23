Lời khuyên đến các gia đình đang sử dụng mỡ lợn để nấu ăn

Mỡ lợn tốt hay hại sức khỏe?

Xét về mặt khoa học, mỡ lợn không hoàn toàn là “thủ phạm” gây hại sức khỏe như nhiều người vẫn nghĩ.Thành phần của mỡ lợn gồm cả chất béo bão hòa và không bão hòa, trong đó có khoảng 40-50% axit béo không bão hòa đơn – loại chất béo có lợi cho tim mạch khi sử dụng ở mức hợp lý. Ngoài ra, mỡ lợn còn cung cấp một lượng nhỏ omega-3, omega-6 cùng các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và một số khoáng chất vi lượng.

Một nghiên cứu công bố năm 2025 của nhóm khoa học thuộc Đại học Nông nghiệp Hồ Nam trên tạp chí npj Science of Food cũng cho thấy, khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải, mỡ lợn có thể mang lại một số lợi ích chuyển hóa như hỗ trợ kiểm soát tích mỡ và điều hòa phản ứng viêm.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng kết quả này không đồng nghĩa với việc nên tăng cường ăn mỡ lợn, mà cần chú ý cân bằng lượng mỡ lợn trong tổng thể khẩu phần ăn.

Để đảm bảo an toàn và tối ưu lợi ích, các gia đình nên ưu tiên mỡ lợn nguyên chất, có nguồn gốc từ thịt tươi, không nhiễm bẩn và không chứa phụ gia. Việc sử dụng mỡ đã qua chế biến nhiều lần hoặc kém chất lượng có thể làm tăng nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Mỡ lợn gây tăng cân hơn dầu thực vật?

Về bản chất, 1 gam mỡ lợn hay dầu thực vật đều cung cấp khoảng 9 calo năng lượng. Do đó, nguy cơ tăng cân không đến từ việc dùng loại dầu nào, mà đến từ tổng lượng chất béo và năng lượng tiêu thụ mỗi ngày.

Chỉ nên sử dụng ở mức vừa đủ

Do chứa tỷ lệ chất béo bão hòa tương đối cao, mỡ lợn vẫn cần được sử dụng có chừng mực. Theo khuyến nghị dinh dưỡng, mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ khoảng 25-30g dầu, mỡ mỗi ngày(tương đương khoảng 5-6 thìa cà phê hoặc 2-3 thìa canh). Trong đó, mỡ lợn nên chiếm một phần nhỏ, khoảng 10-15g.

Việc tiêu thụ vượt mức trong thời gian dài có thể dẫn đến dư thừa năng lượng, làm tăng tích mỡ và ảnh hưởng đến chỉ số mỡ máu. Nhiều bằng chứng cho thấy ăn quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol LDL và triglyceride, từ đó làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Nếu bữa ăn đã nhiều thịt mỡ từ thịt ba chỉ, sườn, da gà,... các gia đình nên giảm hoặc bỏ mỡ lợn khi chế biến.

Kết hợp đa dạng các loại chất béo

Để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, không nên chỉ sử dụng mỡ lợn trong nấu ăn. Việc kết hợp linh hoạt với các loại dầu thực vật như dầu ô liu, dầu đậu nành hoặc dầu lạc sẽ giúp bổ sung chất béo không bão hòa, có lợi hơn cho hệ tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Chú ý cách chế biến

Trong quá trình nấu ăn, cần tránh đun mỡ lợn ở nhiệt độ quá cao hoặc để dầu bốc khói. Điều này có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng và tạo ra các chất oxy hóa không có lợi cho sức khỏe. Tốt nhất nên làm nóng vừa đủ trước khi chế biến để đảm bảo an toàn.

Không nên dùng mỡ lợn cho mọi cách chế biến

Mỡ lợn không phải là loại chất béo “đa năng” có thể áp dụng cho mọi món ăn. Loại mỡ này phù hợp nhất với các phương pháp nấu ở nhiệt độ cao như xào, chiên, đặc biệt là những món cần độ giòn và hương vị đậm đà. Ngược lại, với các món ăn nguội, món trộn như salad hoặc những món cần giữ trọn giá trị dinh dưỡng tự nhiên, nên ưu tiên sử dụng dầu thực vật. Việc chọn đúng loại chất béo cho từng cách chế biến không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn tốt hơn cho sức khỏe.

Nhóm đối tượng cần hạn chế

Với những người mắc tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, béo phì hoặc bệnh tim mạch, việc sử dụng mỡ lợn nên được hạn chế tối đa. Thay vào đó, nên ưu tiên các loại dầu thực vật giàu chất béo không bão hòa để hỗ trợ kiểm soát bệnh và bảo vệ tim mạch.

Theo Toutiao