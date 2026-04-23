Phát ra tiếng “mèo kêu, chó sủa” khi bay: Hai phi công bị điều tra

Theo truyền thông Mỹ, đoạn ghi âm thu được từ hệ thống liên lạc tại sân bay Ronald Reagan Washington National Airport cho thấy một phi công phát ra tiếng “meo meo”, trong khi người còn lại đáp lại bằng tiếng sủa như chó. Đoạn âm thanh được ghi lại vào ngày 12/4 và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Điều đáng nói, hành động này đã khiến một người khác trên cùng tần số phải lên tiếng nhắc nhở: “Các anh cần phải chuyên nghiệp hơn”. Thậm chí, người này còn mỉa mai rằng đây là lý do họ “vẫn chỉ lái máy bay phản lực khu vực” - loại máy bay cỡ nhỏ, thường là bước khởi đầu trong sự nghiệp của nhiều phi công.

Hiện chưa xác định được hai phi công thuộc hãng hàng không nào hoặc đang điều khiển chuyến bay nào vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (Federal Aviation Administration - FAA) cho biết đang tiến hành điều tra. Theo quy định, phi công không được phép tham gia các cuộc trò chuyện “không cần thiết” khi máy bay bay dưới độ cao 10.000 feet.

Cơ quan này nhấn mạnh: “Các cuộc trao đổi phải liên quan trực tiếp đến việc vận hành an toàn của máy bay. FAA sẽ điều tra mọi trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định.”

Ông Dennis Tajer, phi công đồng thời là người phát ngôn của Hiệp hội Phi công Đồng minh, cho biết từng nghe những âm thanh tương tự trên tần số “guard” - kênh liên lạc dành cho các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, ông khẳng định những trò đùa như vậy là không phù hợp.

“Bất cứ điều gì làm nhiễu kênh liên lạc quan trọng này, dù chỉ là đùa cợt, đều không được chấp nhận và cần phải chấm dứt.” - Dennis Tajer cho biết.

Trong khi đó, ông Steve Abraham, người có 30 năm làm kiểm soát viên không lưu tại sân bay JFK cho rằng việc pha trò trên tần số là vi phạm quy định nhưng mức độ không quá nghiêm trọng.

“Điều đó giống như chạy xe 56 dặm/giờ ở khu vực giới hạn 55 dặm/giờ vậy!” - Steve Abraham ví von, đồng thời cho rằng đôi khi những khoảnh khắc hài hước ngắn ngủi cũng giúp giảm căng thẳng trong môi trường áp lực cao như hàng không.

Dù vậy, giới chuyên gia nhấn mạnh rằng tính chuyên nghiệp và kỷ luật trong giao tiếp vẫn là yếu tố sống còn để đảm bảo an toàn bay.