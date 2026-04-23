Người dân ở Lâm Đồng tìm thấy sinh vật vẻ ngoài kỳ quái nhưng chỉ ăn rau: Là loài hoang dã nguy cấp

Phát hiện sinh vật có dáng vẻ kỳ quái nhưng chỉ ăn rau

Ngày 21/4, Công an phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể rồng Nam Mỹ do người dân tự nguyện giao nộp. Người giao nộp là ông Lê Văn Hai, sinh năm 1957, trú tại khu phố 7, phường Tiến Thành. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó ông Hai đã chủ động liên hệ với công an địa phương để bàn giao cá thể này.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Tiến Thành đã phân công cán bộ làm việc với người dân, lập biên bản và hoàn tất các thủ tục theo quy định. Sau đó, đơn vị phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam kiểm tra tình trạng sức khỏe của con vật, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để bàn giao cho cơ quan chức năng chăm sóc, bảo tồn theo đúng quy định pháp luật.

Một người dân ở Lâm Đồng tình cờ tìm thấy sinh vật vẻ ngoài kỳ quái. (Ảnh: Dân Việt)

Theo Công an phường Tiến Thành, hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của người dân là việc làm đáng ghi nhận, thể hiện ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và chấp hành quy định pháp luật. Đây cũng được xem là kết quả tích cực từ công tác tuyên truyền, vận động người dân tại địa phương trong thời gian qua.

"Rồng Nam Mỹ" là tên gọi quen thuộc của loài cự đà xanh, tên khoa học là Iguana iguana. Theo CITES, loài này thuộc Phụ lục II, tức nằm trong nhóm động vật hoang dã được quản lý, giám sát chặt chẽ trong hoạt động buôn bán quốc tế nhằm tránh ảnh hưởng xấu tới quần thể tự nhiên.

Điều khiến loài vật này thường gây tò mò là ngoại hình rất khác lạ. Cự đà có một hàng gai chạy dọc sống lưng, phần yếm dưới cằm khá rõ, móng vuốt sắc và chiếc đuôi dài khỏe. Khi trưởng thành, cá thể này có thể đạt chiều dài khoảng 1,5 đến hơn 2 m tính cả đuôi, vì thế người lần đầu nhìn thấy rất dễ giật mình hoặc nhầm tưởng đây là loài săn mồi nguy hiểm.

Trái với vẻ ngoài dữ dằn, cự đà xanh chủ yếu là loài ăn thực vật. (Ảnh: Dreamstime)

Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài ấy, cự đà xanh chủ yếu là loài ăn thực vật. Nhiều tài liệu cho thấy thức ăn của chúng thường là lá cây, chồi non, rau xanh, hoa và trái cây. Một số thông tin phổ biến tại Việt Nam cũng cho biết loài này có thể ăn các loại rau muống, rau cải, bí đỏ, cà rốt hoặc trái cây. Chính sự đối lập giữa ngoại hình "đáng sợ" và tập tính ăn rau khiến rồng Nam Mỹ trở thành loài vật thường xuyên gây bàn tán mỗi khi xuất hiện.

Nếu sống trong điều kiện phù hợp, loài này có thể sống khá lâu. Một số nguồn về động vật học cho biết cự đà xanh có tuổi thọ nhiều năm và kích thước lớn dần theo thời gian, nên việc nuôi giữ tùy tiện, nhất là khi không hiểu rõ đặc tính sinh học, có thể kéo theo không ít rủi ro.

Không phải thú cưng nào "độc lạ" cũng có thể nuôi tùy ý

Thời gian qua, những loài vật có vẻ ngoài khác thường như cự đà, rắn cảnh, nhện cảnh hay các động vật ngoại lai từng thu hút sự chú ý của một bộ phận người nuôi thú cưng. Tuy nhiên, với những loài thuộc diện quản lý theo Công ước CITES, câu chuyện không chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân mà còn liên quan trực tiếp tới nguồn gốc hợp pháp, việc vận chuyển, mua bán và nuôi giữ.

Tại Việt Nam, Nghị định 06/2019/NĐ-CP là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước CITES. Điều đó có nghĩa là với các loài như rồng Nam Mỹ, việc nuôi giữ không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng yêu cầu pháp lý có thể dẫn tới bị xử lý theo quy định.

Theo CITES, rồng Nam Mỹ thuộc Phụ lục II, tức nằm trong nhóm động vật hoang dã được quản lý, giám sát chặt chẽ trong hoạt động buôn bán quốc tế nhằm tránh ảnh hưởng xấu tới quần thể tự nhiên. (Ảnh: Flickr)

Bởi vậy, vụ việc ở phường Tiến Thành không chỉ gây chú ý vì hình dáng lạ mắt của con vật, mà còn gợi nhắc một vấn đề lớn hơn: không phải sinh vật nào trông hiền lành, chỉ ăn rau hay được rao bán như thú cưng cũng có thể sở hữu một cách tùy tiện. Trong nhiều trường hợp, cách ứng xử an toàn và đúng pháp luật nhất vẫn là thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý phù hợp.

Câu chuyện người dân tự nguyện giao nộp rồng Nam Mỹ vì thế không chỉ dừng lại ở một tình huống lạ trong đời sống thường ngày. Đằng sau hình ảnh "sinh vật có dáng vẻ kỳ quái nhưng chỉ ăn rau" là thông điệp rõ ràng về trách nhiệm với thiên nhiên, với pháp luật và với chính sự an toàn của cộng đồng.

(Theo Dân Việt, Công an tỉnh Lâm Đồng, Cites)