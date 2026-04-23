Phát hiện hơn 10 xe tải Trung Quốc không người lái, tích hợp AI, âm thầm hoạt động 24/7 thực hiện mục tiêu không tưởng

Tại công trường dự án cải tạo, mở rộng tuyến cao tốc Sán Đầu - Mai Châu (Quảng Đông, Trung Quốc), một hình ảnh đặc biệt đang thu hút sự chú ý: nhiều máy rải nhựa và lu đường hoạt động liên tục nhưng không có người điều khiển. Cabin trống, vô lăng tự xoay, thiết bị di chuyển theo lộ trình định sẵn - tất cả tạo nên một công trường mang đậm dấu ấn công nghệ.

Khi máy móc “tự làm việc”

Theo tờ Global Times , công nghệ rải và lu lèn không người lái tại dự án này đã được thử nghiệm từ tháng 11/2025, với đoạn đường dài 580m. Đến nay, hệ thống tiếp tục được triển khai trên quy mô lớn hơn, hoàn thành mục tiêu rải nhựa thêm 6km tại đoạn Thành Giang - Xa Giang (tỉnh Quảng Đông).

So với lần thử nghiệm trước, các thiết bị lần này vận hành ổn định hơn, nhận diện chính xác hơn và cho chất lượng thi công đồng đều hơn. Tại hiện trường, 2 máy rải nhựa đi đầu, theo sau là 6 máy lu hai bánh thép, di chuyển cùng tốc độ khoảng 4km/h.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ quá trình vận hành chỉ cần một thao tác khởi động trên máy tính bảng. Sau đó, hệ thống tự tính toán lộ trình, điều chỉnh tốc độ và phối hợp nhịp nhàng giữa các thiết bị.

Theo đội ngũ kỹ thuật, “bộ não” của hệ thống là sự kết hợp giữa công nghệ định vị vệ tinh Bắc Đẩu độ chính xác cao và công nghệ nhận diện hình ảnh. Trước khi thi công, các thông số như hướng tuyến, độ dốc, độ dày lớp nhựa… được nhập sẵn.

Trong quá trình làm việc, máy móc sẽ tự điều chỉnh vị trí, kiểm soát tốc độ, số lần lu và độ nén chặt. Nếu có sai lệch, hệ thống sẽ tự động hiệu chỉnh theo thời gian thực. Trong trường hợp cần thiết, thiết bị vẫn có thể chuyển sang chế độ điều khiển thủ công.

Giải bài toán thi công khó

Dự án nằm ở khu vực đồi núi, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, khiến thời gian thi công bị hạn chế. Bên cạnh đó, việc kết nối giữa đường cũ và đường mới đòi hỏi độ chính xác cao về độ phẳng và độ nén.

Với phương pháp truyền thống, chất lượng thi công phụ thuộc nhiều vào tay nghề công nhân và dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Điều này khiến tiến độ không ổn định, đôi khi phải làm lại, tốn thêm thời gian và chi phí.

Việc đưa công nghệ không người lái vào thi công đã giúp cải thiện rõ rệt tình hình. Sai số trong kiểm soát quỹ đạo chỉ khoảng 3cm, giảm đáng kể tình trạng lu không đều, đặc biệt ở mép đường.

Hiệu quả thi công cũng tăng lên đáng kể. Theo số liệu từ dự án, năng suất mỗi ngày tăng khoảng 50%, thời gian hoàn thành 6km mặt đường rút từ 9 ngày xuống còn 5 ngày. Đồng thời, độ bằng phẳng của mặt đường cũng được cải thiện.

“Chúng tôi có thể theo dõi toàn bộ dữ liệu từ xa, điều chỉnh thông số mà không cần trực tiếp đứng ngoài công trường dưới nắng nóng. Nhờ đó, việc kiểm soát chất lượng cũng hiệu quả hơn” , đại diện công trường cho biết.

Không chỉ thi công, còn là “cao tốc thông minh”

Bên cạnh việc ứng dụng thiết bị tự động, dự án còn được Trung Quốc xây dựng theo mô hình “cao tốc thông minh”, với chiều dài gần 30km.

Dọc tuyến đường và trong các hầm, nhiều thiết bị như radar sóng milimet và radar laser được lắp đặt để thu thập dữ liệu giao thông, hỗ trợ phát hiện sự cố và điều tiết lưu lượng xe.

Đáng chú ý, hệ thống trong hầm có thể phát hiện các tình huống bất thường như xe dừng đột ngột, chạy chậm hoặc đi ngược chiều chỉ trong vài giây, với độ chính xác trên 96%. Ngoài ra, dữ liệu cũng cho phép truy vết hành trình phương tiện khi cần thiết.

Dự án còn triển khai hệ thống giám sát bằng video kết hợp trí tuệ nhân tạo. Camera được lắp đặt tại nhiều vị trí, kết hợp với tháp viễn thông và thiết bị bay không người lái để theo dõi toàn bộ công trường.

Hệ thống AI có thể tự động phát hiện các hành vi bất thường như tụ tập đông người, xe dừng sai quy định và gửi cảnh báo ngay lập tức. Nhờ đó, toàn bộ tuyến đường có thể được quản lý trên một nền tảng duy nhất, thay vì phụ thuộc vào giám sát thủ công như trước.

Theo ban quản lý dự án, việc hoàn thành rải nhựa đoạn Thành Giang - Xa Giang đánh dấu phần chính của tuyến cao tốc gần như hoàn tất. Các hạng mục còn lại như hệ thống an toàn giao thông và thiết bị kỹ thuật đang được hoàn thiện.

Dự kiến, toàn bộ tuyến sẽ được đưa vào khai thác trước cuối năm nay. Trong thời gian tới, công nghệ thi công không người lái và quản lý số sẽ tiếp tục được mở rộng sang các hạng mục phức tạp hơn như cầu và hầm.

Việc ứng dụng những công nghệ này không chỉ giúp rút ngắn tiến độ mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành xây dựng hạ tầng tại Trung Quốc - nơi máy móc có thể “tự làm việc”, còn con người tập trung vào giám sát và kiểm soát chất lượng.

(Theo Global Times, QQ News)