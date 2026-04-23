Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 28 triệu đồng của Ma Thị Sen

Đinh Anh | 23-04-2026 - 17:03 PM | Sống

Công an phường Đức Xuân đã phối hợp với ngân hàng để xác minh nguồn tiền trong tài khoản của người phụ nữ SN 1994.

Vào ngày 23/4 vừa qua, Công an phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ chị Ma Thị Sen (SN 1994, trú tại Tổ 4A, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên) trả lại tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, ngày 11/4, chị Sen đến trụ sở Công an phường để trình báo về việc tài khoản ngân hàng của chị nhận được số tiền 28.305.000 đồng từ một tài khoản lạ, không rõ nguồn gốc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đức Xuân đã phối hợp cùng các ngân hàng để xác minh nguồn tiền. Qua xác minh, Công an phường xác định người gửi là chị Hoàng Mùi Coi (SN 2000, trú tại thôn Bjoóc Ve, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên). Hiện chị Coi đang lao động xuất khẩu tại Nhật Bản và nhờ bạn cùng chỗ làm là chị Đỗ Thị Phương chuyển số tiền trên cho mẹ đẻ là bà Hoàng Mùi Hỏi (SN 1972, trú tại Thôn Bjoóc Ve, xã Thượng Minh). Tuy nhiên, trong quá trình thao tác, chị Phương đã sơ suất chuyển nhầm vào số tài khoản của chị Ma Thị Sen.

Sau khi xác minh thông tin, dưới sự chứng kiến và hỗ trợ của Công an phường, chị Ma Thị Sen đã trực tiếp rút tiền mặt và trao tận tay toàn bộ số tiền 28.305.000 đồng cho bà Hỏi.

Chị Ma Thị Sen (giữa) trao số tiền 28.305.000 đồng cho bà Hoàng Mùi Hỏi (trái). Ảnh Công an tỉnh Thái Nguyên.

Nhận lại số tiền từ con gái gửi về, bà Hỏi vô cùng xúc động, cảm ơn chị Sen và sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đức Xuân.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên ﻿

Phát hiện cả 1 sổ tiết kiệm 100 triệu đồng ngay gần chợ dân sinh: Công an phường vào cuộc

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

6 thói quen hàng ngày khiến bạn nuốt hàng tỷ hạt vi nhựa: Số 1 người Việt làm nhiều, mỗi lần đưa 11.6 tỷ vi nhựa vào người

6 thói quen hàng ngày khiến bạn nuốt hàng tỷ hạt vi nhựa: Số 1 người Việt làm nhiều, mỗi lần đưa 11.6 tỷ vi nhựa vào người Nổi bật

Lời khuyên cho các gia đình hay uống nước chanh

Lời khuyên cho các gia đình hay uống nước chanh Nổi bật

Lời khuyên đến các gia đình đang sử dụng mỡ lợn để nấu ăn

Lời khuyên đến các gia đình đang sử dụng mỡ lợn để nấu ăn

16:55 , 23/04/2026
Cảnh báo cực kỳ quan trọng đến những gia đình đang sử dụng nồi chiên không dầu

Cảnh báo cực kỳ quan trọng đến những gia đình đang sử dụng nồi chiên không dầu

16:48 , 23/04/2026
Cậu bé 9 tuổi nhiều ngày không ăn thịt, mở cặp sách của em ra xem, cô giáo liền bật khóc

Cậu bé 9 tuổi nhiều ngày không ăn thịt, mở cặp sách của em ra xem, cô giáo liền bật khóc

16:23 , 23/04/2026
Phát hiện hơn 10 xe tải Trung Quốc không người lái, tích hợp AI, âm thầm hoạt động 24/7 thực hiện mục tiêu không tưởng

Phát hiện hơn 10 xe tải Trung Quốc không người lái, tích hợp AI, âm thầm hoạt động 24/7 thực hiện mục tiêu không tưởng

16:08 , 23/04/2026

