5 điều người EQ thấp thường làm ở văn phòng ngay sau kỳ nghỉ lễ

Có một nghịch lý thú vị: kỳ nghỉ lễ vốn được thiết kế để con người trở nên dễ chịu hơn, với bản thân và với nhau. Vậy mà đôi khi, chính những ngày đầu tiên quay lại văn phòng sau kỳ nghỉ lại là lúc mâu thuẫn nổ ra nhiều nhất, lời nói vô tình nhất và khoảng cách lại được nới rộng hơn. Lý do không nằm ở công việc - mà nằm ở con người. Cụ thể hơn, ở trí tuệ cảm xúc của họ.

Phàn nàn ầm ĩ về việc phải đi làm trở lại

Ai cũng tiếc kỳ nghỉ - đó là sự thật không cần che giấu. Nhưng có một ranh giới mỏng giữa việc thổ lộ cảm xúc thật và biến văn phòng thành nơi xả stress tập thể mà không ai được hỏi ý kiến. Người EQ thấp không nhận ra ranh giới đó. Họ than thở từ lúc bước vào cửa, kéo dài suốt buổi sáng, lặp đi lặp lại với từng người gặp - như thể sự khó chịu của mình là chủ đề quan trọng nhất cần được cả văn phòng cùng đồng cảm.

Vấn đề không phải là cảm xúc đó sai. Vấn đề là họ không nhận thức được rằng người nghe cũng đang phải tự điều tiết cảm xúc của chính mình và khi bị "lây" thêm sự tiêu cực từ người khác, họ sẽ bắt đầu ngày làm việc với một mức năng lượng thấp hơn mà không hiểu vì sao.

Kể lể chuyện nghỉ lễ một cách độc chiếm

Kể chuyện là cách con người kết nối và chia sẻ kỳ nghỉ là một trong những cuộc trò chuyện tự nhiên nhất sau ngày lễ. Nhưng với người EQ thấp, cuộc trò chuyện đó chỉ chảy theo một chiều. Họ kể, kể, và kể về chuyến đi, về món ăn, về khoảnh khắc đáng nhớ mà không một lần dừng lại để hỏi: "Còn anh/chị thì sao?".

Đây không phải lỗi của sự ích kỷ có chủ đích. Đây là lỗi của sự thiếu chú ý. Họ không đọc được tín hiệu từ người đối diện: ánh mắt bắt đầu lơ đãng, câu trả lời ngày càng ngắn hơn, cơ thể dần xoay đi. Người EQ cao biết một cuộc trò chuyện tốt không phải là nơi một người tỏa sáng mà là nơi cả hai cùng cảm thấy được lắng nghe.

(Ảnh minh họa)

Đổ việc tồn đọng lên người khác

Sau kỳ nghỉ, khối lượng công việc của ai cũng như nhau, tất cả đều đang bơi trong đống email, deadline bị hoãn, và cuộc họp xếp chồng nhau. Người EQ thấp, thay vì nhận ra bức tranh chung đó, lại hành động như thể vấn đề của mình là duy nhất và cấp bách hơn của người khác.

Họ giao việc gấp ngay buổi sáng đầu tiên, nhắn tin liên tục hỏi tiến độ hoặc tổ chức ngay một cuộc họp "để bắt nhịp" mà thực ra là để giải tỏa sự lo lắng của chính họ, không phải vì nhu cầu thực sự của công việc. Họ không hỏi: "Bạn đang ổn không? Bạn cần bao lâu để lấy lại nhịp?" Vì câu hỏi đó đòi hỏi phải thực sự quan tâm đến người khác, không chỉ đến kết quả.

Nổi cáu vì những lý do nhỏ nhặt

Cơ thể sau kỳ nghỉ chưa kịp tái lập nhịp sinh hoạt, đầu óc đang phải xử lý lượng thông tin bị dồn nén nhiều ngày - đây là trạng thái dễ bị kích thích nhất trong cả năm. Với người EQ thấp, khoảng trống đệm giữa "kích thích" và "phản ứng" gần như không tồn tại. Họ không có khả năng tự điều tiết đủ để dừng lại, nhận ra mình đang mệt, và chọn cách phản ứng thay vì chỉ đơn giản là phản xạ.

Hậu quả là những sự cố hoàn toàn bình thường như máy in hỏng, file không mở được, đồng nghiệp trả lời chậm,... trở thành ngòi nổ. Và thường thì người xung quanh không hiểu mình vừa làm gì sai, chỉ biết rằng họ muốn tránh mặt người đó thêm một thời gian nữa.

So sánh và phán xét cách nghỉ lễ của người khác

Đây là hành vi tinh tế nhất và vì thế cũng nguy hiểm nhất. Người thực hiện nó thường không hề nhận ra mình đang làm điều gì sai. Họ chỉ đang "hỏi thăm", chỉ đang "nói chuyện". Nhưng ẩn trong những câu như "Ủa, nghỉ ở nhà thôi à?" hay "Không đi đâu cả thì làm gì cho hết thời gian?" là một hệ quy chiếu ngầm rằng kỳ nghỉ phải đủ hoành tráng, đủ thú vị, đủ đáng kể theo tiêu chuẩn của họ.

Người bị hỏi, dù không muốn, bắt đầu cảm thấy cần phải bào chữa cho lựa chọn của mình. Đó là cảm giác khó chịu không dễ gọi tên và chính vì không dễ gọi tên, nó thường được bỏ qua, tích tụ, và dần trở thành lý do người ta không còn muốn trò chuyện thật sự với nhau ở văn phòng nữa.

Trí tuệ cảm xúc không phải là tính cách bẩm sinh hay đặc quyền của người tinh tế. Nó là một kỹ năng được xây dựng từ thói quen tự quan sát, từ sự sẵn sàng khó chịu với chính mình trước khi khó chịu với người khác. Và ngày đầu tiên trở lại văn phòng sau kỳ nghỉ lễ, dù nghe có vẻ nhỏ nhặt, lại là một trong những bài kiểm tra thực tế nhất về điều đó.