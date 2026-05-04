Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 khoản tiền nhiều người trung niên đang chi sai mà không nhận ra: Cắt sớm, tài chính tuổi 50 sẽ nhẹ gánh hơn

Theo Thu Thanh | 04-05-2026 - 06:20 AM | Sống

Nhiều người chỉ nhận ra áp lực tài chính khi bước vào tuổi trung niên hoặc chuẩn bị nghỉ hưu. Thực tế, không phải thu nhập thấp mà chính những khoản chi tưởng nhỏ, tưởng cần thiết mới âm thầm làm hao hụt tiền tích lũy. Dưới đây là 10 khoản chi phổ biến nên rà soát sớm để giữ tài chính ổn định lâu dài.

1. Thực phẩm chức năng và thiết bị chăm sóc sức khỏe đắt tiền nhưng hiệu quả không rõ ràng

Đây là khoản chi phổ biến nhất ở độ tuổi 40–60. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có thể cải thiện sức khỏe toàn diện, nhưng không phải loại nào cũng có giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra. Không ít người mua máy massage, máy trị liệu hoặc thực phẩm bổ sung với giá cao rồi sử dụng rất ít. Giữ lối sống lành mạnh, khám định kỳ và duy trì vận động thường xuyên vẫn là cách bền vững hơn.

10 khoản tiền nhiều người trung niên đang chi sai mà không nhận ra: Cắt sớm, tài chính tuổi 50 sẽ nhẹ gánh hơn- Ảnh 1.

2. Đầu tư theo lời giới thiệu, hứa hẹn lợi nhuận cao

Những lời mời gọi “lợi nhuận hấp dẫn”, “cơ hội hiếm” dễ khiến nhiều người quyết định nhanh chóng mà chưa hiểu rõ rủi ro. Với tiền tích lũy nhiều năm, nguyên tắc quan trọng là ưu tiên sự ổn định thay vì chạy theo mức sinh lời cao trong thời gian ngắn.

3. Mua bảo hiểm theo phong trào

Không ít người mua nhiều gói bảo hiểm cùng lúc nhưng sau đó nhận ra quyền lợi trùng lặp hoặc không phù hợp nhu cầu. Điều này khiến chi phí tăng lên nhưng hiệu quả bảo vệ không cao. Giải pháp là lựa chọn những gói cơ bản, dễ hiểu, phù hợp với sức khỏe và ngân sách.

10 khoản tiền nhiều người trung niên đang chi sai mà không nhận ra: Cắt sớm, tài chính tuổi 50 sẽ nhẹ gánh hơn- Ảnh 2.

4. Thực phẩm giá rẻ nhưng chất lượng không đảm bảo

Việc chọn thực phẩm quá rẻ đôi khi dẫn đến chi phí sức khỏe cao hơn về sau. Những sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chất lượng thấp có thể gây ảnh hưởng tiêu hóa, thậm chí phát sinh chi phí khám chữa bệnh ngoài dự tính.

5. Chi tiền cho các dịch vụ mang tính mê tín hoặc hứa hẹn “đổi vận”

Một số dịch vụ quảng cáo có thể giúp cải thiện tài chính hoặc sức khỏe bằng các yếu tố tâm linh. Tuy nhiên, phần lớn không mang lại thay đổi thực tế. Sự ổn định tài chính thường đến từ kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn là các yếu tố may rủi.

6. Mua hàng xa xỉ nhưng ít sử dụng

Quần áo đắt tiền, trang sức hoặc đồ sưu tầm đôi khi được mua với mục đích “để dành” hoặc “giữ giá”, nhưng thực tế lại ít dùng đến. Giá trị sử dụng thấp khiến khoản tiền này khó phát huy hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày.

7. Nạp tiền nhiều vào thẻ thành viên

Các chương trình ưu đãi thường khuyến khích nạp tiền trước để được giảm giá. Tuy nhiên, khi nhu cầu thay đổi hoặc cửa hàng ngừng hoạt động, khoản tiền này có thể không sử dụng hết. Chi tiêu theo nhu cầu thực tế thường giúp kiểm soát ngân sách tốt hơn.

10 khoản tiền nhiều người trung niên đang chi sai mà không nhận ra: Cắt sớm, tài chính tuổi 50 sẽ nhẹ gánh hơn- Ảnh 3.

8. Hỗ trợ tài chính cho con cháu vượt khả năng

Giúp đỡ gia đình là điều cần thiết, nhưng nếu chi vượt quá khả năng, quỹ dự phòng cho bản thân có thể bị ảnh hưởng. Một kế hoạch tài chính cân bằng sẽ giúp vừa hỗ trợ gia đình vừa đảm bảo sự ổn định lâu dài.

9. Mua sắm theo cảm xúc qua quảng cáo hoặc livestream

Các chương trình khuyến mãi dễ tạo cảm giác tiết kiệm, nhưng nếu mua nhiều món không thực sự cần, tổng chi tiêu vẫn tăng lên. Việc lập danh sách trước khi mua giúp hạn chế chi tiêu bốc đồng.

10 khoản tiền nhiều người trung niên đang chi sai mà không nhận ra: Cắt sớm, tài chính tuổi 50 sẽ nhẹ gánh hơn- Ảnh 4.

10. Chi tiêu xã giao vượt mức cần thiết

Các khoản chi cho tiệc tùng, quà tặng hoặc các mối quan hệ xã hội đôi khi vượt quá ngân sách. Điều quan trọng là giữ mức chi phù hợp với khả năng tài chính thay vì chạy theo áp lực hình thức.

Vì sao nên rà soát sớm những khoản chi này?

Giai đoạn trung niên là thời điểm nhiều người bắt đầu nghĩ đến sự ổn định lâu dài. Việc điều chỉnh những khoản chi chưa thực sự cần thiết có thể giúp tăng khả năng tích lũy mà không cần tăng thu nhập.

Chỉ cần giảm bớt một vài khoản chi kém hiệu quả mỗi tháng, số tiền tiết kiệm trong 1–3 năm có thể tạo thành quỹ dự phòng đáng kể – yếu tố giúp tài chính tuổi 50 trở nên chủ động và ít áp lực hơn.

Apple tuổi 50 và bí mật chưa kể: Không phải thiết kế, đây mới là thứ thực sự giúp Steve Jobs hồi sinh Apple

Theo Thu Thanh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
người trung niên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ đam mê làm phim đến tấm vé nghiên cứu vũ trụ tại Đại học Cambridge

Từ đam mê làm phim đến tấm vé nghiên cứu vũ trụ tại Đại học Cambridge Nổi bật

Công an cảnh báo khẩn tới tất cả những ai giao dịch mua bán bất động sản

Công an cảnh báo khẩn tới tất cả những ai giao dịch mua bán bất động sản Nổi bật

Ly chè 170.000 đồng ở Huế gây tranh cãi: Chủ quán lên tiếng

Ly chè 170.000 đồng ở Huế gây tranh cãi: Chủ quán lên tiếng

05:18 , 04/05/2026
Lời khuyên cho những người ăn khoai lang mỗi ngày

Lời khuyên cho những người ăn khoai lang mỗi ngày

01:32 , 04/05/2026
Canh cua bổ thật, nhưng có đang bị “thần thánh hóa”? Chuyên gia dinh dưỡng nói thẳng

Canh cua bổ thật, nhưng có đang bị “thần thánh hóa”? Chuyên gia dinh dưỡng nói thẳng

00:54 , 04/05/2026
Ác mộng phía sau bát mì 10.000 đồng: Quán mì bị 50.000 người bủa vây, chủ quán bị đe dọa tống tiền

Ác mộng phía sau bát mì 10.000 đồng: Quán mì bị 50.000 người bủa vây, chủ quán bị đe dọa tống tiền

23:22 , 03/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên