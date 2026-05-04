Ly chè 170.000 đồng ở Huế gây tranh cãi: Chủ quán lên tiếng

Ngày 3-5, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP Huế), cho biết địa phương đã làm việc với chủ cơ sở chè Chùa tại số 145 đường Hùng Vương để xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một ly chè có giá 170.000 đồng.

Bài đăng trên mạng xã hội phản ánh ly chè Chùa giá 170.000 đồng

Trước đó, trên Facebook xuất hiện bài đăng kèm hình ảnh ly chè thập cẩm với nội dung đặt vấn đề về mức giá 170.000 đồng là đắt hay rẻ. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Chính quyền phường Thuận Hóa làm việc với chủ quán chè Chùa

Theo tường trình của bà Lê Thị Như Th., chủ cơ sở chè Chùa, khoảng 18 giờ ngày 2-5 có 3 khách đến mua chè và yêu cầu lấy "đầy đủ các món" trong quán. Do số lượng món nhiều, bà đã trao đổi trước với khách rằng phần chè sẽ có giá cao. Một khách nam được cho là người miền Bắc đồng ý, nên quán tiến hành múc chè vào ly cỡ lớn.

Trong quá trình múc, chủ quán tính tiền từng loại topping với giá từ 5.000–10.000 đồng/món; riêng 2 viên heo quay có giá 12.000 đồng. Tổng tiền phần chè sau khi múc hơn 20 loại là 163.000 đồng. Ngoài ra, khách mua thêm 5 ly nhựa 10.000 đồng và một ly chè hạt lựu 20.000 đồng, nâng tổng hóa đơn lên 190.000 đồng. Sau khi thanh toán, một người phụ nữ trong nhóm cho rằng giá cao, trong khi hai người còn lại đồng ý.

Chủ quán cũng cho biết đã thông tin trước rằng ly chè rất lớn, có thể đủ cho 4–5 người ăn. Ban đầu nghĩ khách mua làm quà nên đã đóng nắp, nhưng sau đó khách cho biết sẽ mang ra sân bay sử dụng.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa khẳng định, cơ sở có niêm yết giá các món chè theo quy định.



