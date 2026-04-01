Trắng tay ở tuổi 50, nhưng sau 5 năm tôi đã tiết kiệm được 2 tỷ đồng nhờ chiến lược đơn giản

Trắng tay ở tuổi nghỉ hưu

Năm nay tôi 55 tuổi, đã nghỉ hưu được 5 năm. Nói thật, vào thời điểm nghỉ hưu ở tuổi 50, tôi gần như không có nổi một khoản tiết kiệm nào trong tay.

Khi đó, toàn bộ thu nhập đều dồn cho gia đình: nuôi con ăn học, lo đám cưới cho con trai, chuẩn bị của hồi môn cho con gái,...Những khoản chi lớn liên tiếp khiến việc tích lũy gần như không thể.

May mắn là trước tuổi 50, tôi đã hoàn thành trọn vẹn mọi trách nhiệm gia đình. Việc lớn cuối cùng là lo đám cưới cho con trai cũng đã diễn ra trước khi tôi nghỉ hưu. Sau khi chu toàn hôn lễ cho con, tôi như trút được gánh nặng.

Sau khi kết hôn, con trai ra ở riêng, tự xây dựng cuộc sống của mình. Tôi và chồng cũng bắt đầu lại cuộc sống hai người. Đúng lúc đó, tôi chính thức bước vào tuổi nghỉ hưu. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, khi tính toán lại, lương hưu mỗi tháng của tôi là 3.062 tệ (khoảng 12 triệu đồng).

Nhìn vào con số ấy, tôi chợt nhận ra tình trạng tài chính của mình gần như “trống rỗng”. Nhận thấy nếu không chủ động tích lũy, tương lai sẽ bấp bênh và có thể trở thành gánh nặng cho con cái, tôi quyết định thay đổi. Phương châm tiết kiệm của tôi rất đơn giản, gói gọn trong bốn chữ: “tăng thu - giảm chi” – tức là vừa tìm cách tăng thu nhập, vừa kiểm soát chặt chẽ chi tiêu.

Làm sao để tăng thu?

Thành thật mà nói, với mức lương hưu 12 triệu/tháng, nếu sống ở một thành phố cấp tỉnh thì chi phí sinh hoạt cơ bản cũng chỉ vừa đủ trang trải. Vì vậy, để tăng thêm nguồn thu, tôi quyết định làm thêm hai công việc.

Công việc đầu tiên là trông trẻ thuê. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực mẹ và bé, tôi nhanh chóng được một gia đình trong khu dân cư tin tưởng giao chăm sóc con nhỏ. Công việc kéo dài từ 8h sáng đến 8h tối, nghỉ một ngày/tuần, mang lại thu nhập 4.000 tệ/tháng (khoảng 15,6 triệu đồng). Sau 5 năm, tôi vẫn gắn bó với gia đình này, tiếp tục chăm sóc em bé thứ hai.

Nguồn thu thứ hai đến từ việc tự mở phòng chơi cờ. Nhận thấy nhiều người cao tuổi trong khu có nhu cầu giải trí nhưng lại thiếu không gian, tôi thuê một căn hộ tầng trệt để kinh doanh. Mô hình nhanh chóng có khách quen, đạt doanh thu khoảng 6.000 tệ/tháng (khoảng 23,5 triệu đồng). Sau khi trừ chi phí thuê nhà và điện nước, lợi nhuận ròng còn khoảng 3.500 tệ (khoảng 13,7 triệu đồng).

Nhờ hai nguồn thu này, tổng thu nhập hàng tháng của tôi đạt khoảng 10.500 tệ, tương đương khoảng 126.000 tệ mỗi năm (khoảng 491,5 triệu đồng).

Làm thế nào để giảm chi?

Song song với việc tăng thu, tôi cũng điều chỉnh mạnh mẽ thói quen chi tiêu.

Trước đây, khi còn đi làm, tôi chi tiêu khá thoải mái: mua sắm quần áo, mỹ phẩm, ăn uống bên ngoài, chi tiêu cho con cái mà ít khi tính toán. Nhưng sau khi nghỉ hưu và trực tiếp trải nghiệm sự vất vả khi kiếm tiền, tôi bắt đầu thay đổi.

Thứ nhất, hạn chế tối đa việc mua sắm.

Quần áo trước đây mua vẫn còn rất nhiều và vẫn sử dụng tốt, nên tôi gần như không mua thêm. Cơ hội ra ngoài cũng ít hơn nên những món như túi xách không còn cần thiết. Trong sinh hoạt hằng ngày, do làm công việc trông trẻ nên tôi ăn uống tại nhà chủ, còn ngày nghỉ cuối tuần thì yêu cầu chồng nấu ăn tại nhà, nhờ đó chi phí ăn uống mỗi tháng giảm đáng kể.

Thứ hai, cắt giảm các mối quan hệ xã giao không cần thiết.

Sau khi nghỉ hưu, tôi chủ động “dọn dẹp” vòng tròn quan hệ. Những đồng nghiệp, bạn học hay người quen không quá thân thiết dần ít liên lạc, tôi cũng không tham gia các buổi tụ họp lớp hay liên hoan công ty. Khi giao thiệp giảm, các khoản chi cho quà cáp cũng theo đó giảm đi đáng kể.

Thứ ba, điều chỉnh cách quản lý tài chính gia đình.

Trước đây, vợ chồng tôi mỗi người tự quản lý thu nhập của mình. Chồng tôi vốn thích giao lưu, chi tiêu khá thoáng tay nên mức chi hàng tháng tương đối cao, dù thu nhập của ông cũng không thấp. Sau khi nghỉ hưu, tôi yêu cầu chồng mỗi tháng đóng góp 2.000 tệ (khoảng 7,8 triệu đồng) vào chi phí sinh hoạt chung. Phần thu nhập còn lại, ông tự quyết định sử dụng.

Vậy tiết kiệm bằng cách nào?

Sau khi thực hiện song song “tăng thu – giảm chi”, khoản tiền dư của tôi bắt đầu tích lũy đều đặn. Mỗi tháng, số tiền chồng đưa được dùng cho chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, còn phần thu nhập do tôi tự kiếm được hầu như có thể giữ lại để tiết kiệm.

Cách làm của tôi khá đơn giản: cứ tích góp đủ 20.000 tệ (khoảng 78 triệu đồng) là mang gửi ngân hàng theo hình thức tiền gửi có kỳ hạn. Hiện nay, tổng thu nhập của tôi mỗi năm đạt 126.00 tệ, sau khi trích một phần để phụng dưỡng cha mẹ và thỉnh thoảng hỗ trợ con cái, mỗi năm tôi vẫn có thể dành dụm được khoảng 100.000 tệ (tương đương 390 triệu đồng).

Sau 5 năm nghỉ hưu, từ con số không, đến nay tôi đã tích lũy được tròn 500.000 tệ (khoảng 1,95 tỷ đồng).

Hiện nay, ở tuổi 55, sức khỏe của tôi vẫn khá tốt, không mắc các bệnh mãn tính phổ biến như cao huyết áp, mỡ máu hay tiểu đường. Tôi tin rằng mình vẫn có thể tiếp tục làm việc thêm khoảng 5 năm nữa. Trong thời gian đó, tôi sẽ tiếp tục tích lũy, với mục tiêu đạt được 1 triệu tệ (khoảng 3,9 tỷ đồng) trước khi chính thức nghỉ hẳn.

Theo tôi, khi tuổi càng cao, nhu cầu chi tiêu cho sức khỏe và cuộc sống càng nhiều. Vì vậy, trong giai đoạn còn đủ sức lao động, có thể kiếm thêm được bao nhiêu thì nên cố gắng bấy nhiêu, tiết kiệm được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Suy cho cùng, có một khoản tiền tích lũy trong tay vẫn là điều giúp con người an tâm nhất khi bước vào tuổi già.