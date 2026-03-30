Vợ chồng U65 có lương hưu không nhỏ vẫn làm việc quần quật để tiết kiệm, dưỡng già, đến lúc ngã bệnh mới bật khóc: Tôi hối hận rồi!

Nghỉ hưu nhưng vẫn chưa nghỉ ngơi

Năm nay tôi 60 tuổi, còn chồng tôi 63 tuổi, 2 vợ chồng đã nghỉ hưu được mấy năm. Tổng tiền lương hưu của mỗi tháng cộng lại khoảng 7.000 - 8.000 NDT (khoảng 26,6 - 30,4 triệu đồng), chi tiêu sinh hoạt hằng ngày vẫn khá dư dả, mỗi năm còn tiết kiệm được khoảng trăm triệu đồng.

Thế nhưng, vì từng trải qua những năm tháng cơ cực nên cả 2 vợ chồng đều không quen với cuộc sống nhàn rỗi. Chúng tôi luôn nghĩ rằng, cơ thể còn khỏe mạnh thì không nên ngồi không, kiếm được đồng nào hay đồng nấy, tiền tiết kiệm càng nhiều thì chỗ dựa tuổi già càng vững

Vì thế, từ khi nghỉ hưu đến nay, chúng tôi vẫn đi tìm việc làm thêm để làm.

Tôi nhận việc dọn dẹp nhà cửa theo giờ thông qua vài nền tảng trên mạng, giá 20 NDT/giờ (khoảng 76.000 đồng). Vì giá rẻ nên cũng có khá nhiều khách quen, gần như ngày nào cũng có việc. Tuy nhiên, dù làm đều đặn, mỗi tháng tôi cũng chỉ kiếm được thêm vài triệu đồng. Tôi không dám tăng giá vì sợ khách hàng bỏ đi và chuyển sang các công ty dịch vụ. Một khi mất khách thì tôi cũng mất luôn nguồn thu nhập.

Chồng tôi thì nhờ người quen giới thiệu xin vào làm bảo vệ trong 1 khu dân cư. Ban đầu phía quản lý không muốn nhận vì ông đã quá 60 tuổi. Sau đó, chồng tôi chủ động đề nghị giảm mức lương thì bên đó cũng đồng ý cho ông làm.

Chồng tôi rất trân trọng công việc này, ông thường nói: “Tiền này tuy không nhiều, nhưng cũng đủ mua ít đồ cho gia đình trong 1 tháng, còn hơn không có đồng nào”. Trong chuyện kiếm tiền, 2 vợ chồng tôi trước giờ luôn có cùng suy nghĩ.

Những năm trước, để lo đám cưới cho con trai, chúng tôi gần như tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhiều năm. Vì thế, sau khi nghỉ hưu, ý nghĩ tiếp tục kiếm tiền trở nên mạnh mẽ hơn.

Bệnh nặng bất ngờ

Thế nhưng chúng tôi đã quên mất một điều: thời gian không chờ đợi ai và cơ thể của người già sớm muộn cũng không chịu nổi cường độ lao động cao.

Vì làm việc vất vả trong thời gian dài, tôi mắc hàng loạt bệnh như đau cơ thắt lưng, viêm gân cổ tay và viêm khớp dạng thấp. Mỗi ngày chỉ làm 3-4 tiếng là lưng đã đau nhức, mệt mỏi rã rời.

Còn chồng tôi thì mỗi ngày làm ca 12 tiếng, phần lớn thời gian phải đi tuần tra quanh khu dân cư. Việc di chuyển liên tục trong thời gian dài khiến đầu gối của ông bị tổn thương nghiêm trọng, sụn chêm bị mài mòn nặng. Bác sĩ nói rằng nếu tình trạng tiếp tục xấu đi, ông có thể phải phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo.

Dù cơ thể liên tục phát tín hiệu cảnh báo, chúng tôi vẫn không muốn dừng lại. Hai vợ chồng đặt mục tiêu phải tích lũy đủ 500.000 NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng) rồi mới thật sự nghỉ ngơi dưỡng già. Thế nhưng chưa kịp đạt được mục tiêu ấy thì tai nạn đã xảy ra trước.

Hôm đó, khi tôi đang lau cửa sổ tại nhà khách hàng, đứng trên thang thì đột nhiên mắt tối sầm lại. Tôi mất thăng bằng và ngã thẳng xuống đất, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê.

Tôi được đưa đi cấp cứu khẩn cấp và có lúc đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nằm trong phòng hồi sức tích cực hơn 10 ngày.

Các khoản chi phí điều trị và nằm viện cộng lại tới khoảng 150.000 NDT (khoảng 571 triệu đồng). Do tai nạn xảy ra vì tôi bất cẩn trong lúc làm việc, toàn bộ chi phí đều phải tự chi trả. Số tiền 2 vợ chồng vất vả làm lụng suốt mấy năm nghỉ hưu tích góp lại gần như tiêu hết chỉ trong 1 đêm.

Hiện nay tôi đã nghỉ hẳn công việc dọn dẹp để ở nhà dưỡng bệnh nhưng do nhiều năm làm việc quá sức, cơ thể không còn như trước.

Tình trạng của chồng tôi cũng không khá hơn, sụn chêm đầu gối đã bị tổn thương hoàn toàn, ông không thể leo cầu thang hay đi bộ xa. Ngay cả việc đi lại đơn giản trong nhà cũng khiến ông đau đớn, hiện phải chống gậy mới có thể di chuyển.

Nhận ra bài học đắt giá

Nhìn lại những năm vừa qua, 2 vợ chồng chúng tôi ngày nào cũng dậy sớm, làm việc quần quật. Tưởng rằng đã kiếm được khá nhiều tiền, nhưng cuối cùng không những chẳng tích được đồng nào mà còn 1 thân bệnh tật.

Cả tôi và chồng đều vô cùng hối hận, chúng tôi không nên vì tiền bạc mà tiêu hao sức khỏe đến mức như vậy.

Qua câu chuyện của bản thân, tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng: nếu sau khi nghỉ hưu không phải chịu áp lực tài chính quá lớn thì không nên dùng thời gian và sức lực để đổi lấy tiền bạc.

Đối với người cao tuổi, sức khỏe mới chính là tài sản quý giá nhất. Nếu đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền, rất dễ dàng rơi vào cảnh tiếc nuối.

Theo Zhihu