Theo lời ông Uông ở Chiết Giang, Trung Quốc, tháng 12/2024, mẹ ông đến một điểm giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Trung Quốc tại thành phố Lan Khê để gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, tại đây, nhân viên ngân hàng đã tư vấn cho bà một sản phẩm được giới thiệu là có lợi hơn gửi tiết kiệm thông thường.

Theo lời chào mời, mẹ ông Uông chỉ cần gửi 20.000 NDT/năm trong 5 năm thì sẽ được hưởng mức lãi “2%/năm”. Ngoài ra, sản phẩm còn kèm quyền lợi bảo hiểm và dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện miễn phí.

Trước những lời giới thiệu hấp dẫn, mẹ ông Uông đã đồng ý tham gia và đóng 20.000 NDT (hơn 77 triệu đồng). Toàn bộ thủ tục được hoàn tất với sự hỗ trợ của nhân viên tại quầy. Điều đáng nói, mẹ ông Uông vân tin rằng bà đang gửi tiết kiệm có kỳ hạn, thậm chí có thể rút ra linh hoạt khi cần.

Phải đến hơn 1 tháng sau, khi ông Uông xem lại hợp đồng mới phát hiện sản phẩm mà mẹ ông tham gia thực chất không phải tiền gửi tiết kiệm, mà là bảo hiểm chăm sóc trọn đời do một công ty bảo hiểm phát hành.

Theo hợp đồng, mẹ ông Uông phải đóng phí 20.000 NDT mỗi năm trong 5 năm, tổng phí bảo hiểm là 100.000 NDT (hơn 385 triệu đồng). Trong trường hợp cần tiền giữa chừng, bà chỉ có thể vay tối đa 80% giá trị hoàn lại của hợp đồng – hoàn toàn khác với việc “rút tiền linh hoạt” như gửi tiết kiệm.

Ông Uông cho rằng mẹ ông đã bị lừa, bức xúc nói: “Lúc tư vấn, họ nói có thể dùng tiền bất cứ lúc nào như gửi ngân hàng. Nhưng thực tế, muốn lấy tiền phải làm thủ tục vay, không những không có lãi mà còn phải trả thêm lãi vay”.

Một vấn đề khác khiến gia đình ông Uông càng hoang mang là không rõ người tư vấn cho mẹ ông là nhân viên ngân hàng hay nhân viên công ty bảo hiểm. Theo ông Uông, chính niềm tin vào uy tín của ngân hàng đã khiến mẹ ông đồng ý ký hợp đồng.

“Nếu ngay từ đầu nói rõ đây là bảo hiểm, chắc chắn mẹ tôi sẽ không mua”, ông nói.

Ảnh minh họa: Internet

Trong vụ việc này, đại diện công ty bảo hiểm xác nhận mẹ ông Uông có mua sản phẩm của họ và cho biết đã tiếp nhận yêu cầu hủy hợp đồng. Theo phía doanh nghiệp, họ đã làm đúng quy trình. Trong quá trình tư vấn, nhân viên có thể nhấn mạnh lợi ích sản phẩm, nhưng vẫn thực hiện đầy đủ bước “ghi âm, ghi hình” và thông báo rủi ro theo quy định. Hợp đồng cũng có chữ ký xác nhận của chính khách hàng.

Một chuyên gia trong ngành bảo hiểm nhận định, bản chất của các sản phẩm bảo hiểm là bảo vệ rủi ro, không phải công cụ tiết kiệm sinh lời. Tuy nhiên, do nhiều khách hàng – đặc biệt là người cao tuổi – chưa hiểu rõ, nên nhân viên thường tập trung quảng bá lợi nhuận, khiến người mua dễ nhầm lẫn với sản phẩm tài chính hoặc tiền gửi.

Đầu năm 2025, ông Uông bắt đầu quá trình yêu cầu hủy hợp đồng. Ban đầu, phía công ty bảo hiểm cho biết chỉ có thể hoàn lại 80% số tiền mẹ ông Uông đã đóng do đã phát sinh chi phí bán hàng. Không đồng ý với cách giải quyết này, ông Uông tiếp tục khiếu nại, cho rằng mẹ mình bị tư vấn sai lệch nên không thể chịu thiệt hại.

Sau quá trình thương lượng, đến tháng 3/2025, công ty bảo hiểm đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền đã đóng cho mẹ ông Uông. Gia đình đã nhận lại 20.000 NDT và gửi lại vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng.

Khảo sát cho thấy, trên các nền tảng khiếu nại tại Trung Quốc, có nhiều trường hợp tương tự, phản ánh việc khách hàng – đặc biệt là người cao tuổi – bị dẫn dắt mua bảo hiểm dưới danh nghĩa gửi tiết kiệm lãi cao. Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyên người tiêu dùng khi xảy ra tranh chấp cần nhanh chóng thu thập chứng cứ, yêu cầu trích xuất dữ liệu giao dịch và sử dụng kênh khiếu nại hoặc pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

(Theo Nam Phương Đô Thị Báo )